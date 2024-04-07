Нант
07.04.2024, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 28 тур
Франция. Лига 1, 28 тур
1 : 3
Матч завершен
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Лион
16' М. Аблин
75' А. Ляказетт
77' М. Фофана
90+6' Д. Орбан
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
1
Альбан Лафон
ВР
3
Николя Коцца
ЦЗ
24
Эрай Джемерт
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
5
Педро Чиривелья
(К) ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
6
Дуглас Аугусто
ЦП
25
Флоран Мойе
АП
39
Маттис Аблин
ЦФ
31
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
12
Джейк О'Брайен
ЦЗ
55
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
31
Неманья Матич
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
6
Максанс Какере
ЦП
98
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Саид Бенрахма
ЛВ
37
Эрнест Нуама
ЛВ
10
Александр Ляказетт
(К) ЦФ
Главный тренер
Пьер Саже
Нант
30
Денис Петрич
ВР
2
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
4
Николас Паллуа
ЦЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
44
Edhy Zuliani
ЦП
11
Маркус Коко
ПВ
12
Кадер Бамба
ПВ
23
Stredair Appuah
ЦФ
77
Бени Траоре
ЦФ
Лион
23
Лукас Перри
ВР
21
Энрике
ЛЗ
14
Адриэлсон
ЦЗ
24
Йоанн Лепенан
ОП
55
Клинтон Мата
ЦП
18
Райан Шерки
АП
11
Малик Фофана
ПВ
7
Мама Бальде
ПВ
9
Джифт Орбан
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Лафон
3
Коцца
24
Джемерт
21
Кастеллетто
98
Амьен-Аду
5
Чиривелья
17
Сиссоко
6
Аугусто
25
Мойе
31
Мохамед
39
Аблин
3-1-3-2-1
1
Лопеш
12
О'Брайен
55
Чалета-Цар
3
Тальяфико
31
Матич
98
Мэйтленд-Найлс
6
Какере
8
Толиссо
17
Бенрахма
37
Нуама
10
Ляказетт
6
Аугусто
8
Мутуссами
8
Мутуссами
6
Аугусто
24
Джемерт
44
44
24
Джемерт
25
Мойе
11
Коко
11
Коко
25
Мойе
31
Мохамед
12
Бамба
12
Бамба
31
Мохамед
17
Сиссоко
77
Траоре
77
Траоре
17
Сиссоко
8
Толиссо
18
Шерки
18
Шерки
8
Толиссо
37
Нуама
11
Фофана
11
Фофана
37
Нуама
17
Бенрахма
7
Бальде
7
Бальде
17
Бенрахма
10
Ляказетт
9
Орбан
9
Орбан
10
Ляказетт
Остались в запасе
Нант
Лион
30
Денис Петрич
ВР
2
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
4
Николас Паллуа
ЦЗ
23
Stredair Appuah
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
23
Лукас Перри
ВР
21
Энрике
ЛЗ
14
Адриэлсон
ЦЗ
24
Йоанн Лепенан
ОП
55
Клинтон Мата
ЦП
Главный тренер
Пьер Саже
Остались в запасе
30
Денис Петрич
ВР
2
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
4
Николас Паллуа
ЦЗ
23
Stredair Appuah
ЦФ
Остались в запасе
23
Лукас Перри
ВР
21
Энрике
ЛЗ
14
Адриэлсон
ЦЗ
24
Йоанн Лепенан
ОП
55
Клинтон Мата
ЦП
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Главный тренер
Пьер Саже
Статистика матча Нант - Лион
2
2
Всего ударов по воротам
14
19
Удары в створ
6
10
Владение мячом %
41
59
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Нант» против «Лиона», 28-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 апреля 2024, в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нант» – «Лион»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO»
- Игру будет транслировать «Pari».