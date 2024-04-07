Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Краснодар - Зенит Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    • Главная
    • Трансляции
    • «Нант» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024

    «Нант» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024

    Нант
    07.04.2024, воскресенье, 21:45
    Франция. Лига 1, 28 тур
    1 : 3
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Лион
    16' М. Аблин
    75' А. Ляказетт
    77' М. Фофана
    90+6' Д. Орбан
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Нант
    1
    Альбан Лафон
    ВР
    3
    Николя Коцца
    ЦЗ
    24
    Эрай Джемерт
    ЦЗ
    21
    Жан-Чарльз Кастеллетто
    ЦЗ
    98
    Кельвен Амьен-Аду
    ПЗ
    5
    Педро Чиривелья
    (К) ОП
    17
    Мусса Сиссоко
    ЦП
    6
    Дуглас Аугусто
    ЦП
    25
    Флоран Мойе
    АП
    39
    Маттис Аблин
    ЦФ
    31
    Мостафа Мохамед
    ЦФ
    Главный тренер
    Жослен Гурвеннек
    Лион
    1
    Антони Лопеш
    ВР
    3
    Николас Тальяфико
    ЛЗ
    12
    Джейк О'Брайен
    ЦЗ
    55
    Дуйе Чалета-Цар
    ЦЗ
    31
    Неманья Матич
    ОП
    8
    Корентен Толиссо
    ЦП
    6
    Максанс Какере
    ЦП
    98
    Эйнсли Мэйтленд-Найлс
    ПП
    17
    Саид Бенрахма
    ЛВ
    37
    Эрнест Нуама
    ЛВ
    10
    Александр Ляказетт
    (К) ЦФ
    Главный тренер
    Пьер Саже
    Нант
    30
    Денис Петрич
    ВР
    2
    Жан-Кевин Дюверн
    ЦЗ
    4
    Николас Паллуа
    ЦЗ
    8
    Самуэль Мутуссами
    ЦП
    44
    Edhy Zuliani
    ЦП
    11
    Маркус Коко
    ПВ
    12
    Кадер Бамба
    ПВ
    23
    Stredair Appuah
    ЦФ
    77
    Бени Траоре
    ЦФ
    Лион
    23
    Лукас Перри
    ВР
    21
    Энрике
    ЛЗ
    14
    Адриэлсон
    ЦЗ
    24
    Йоанн Лепенан
    ОП
    55
    Клинтон Мата
    ЦП
    18
    Райан Шерки
    АП
    11
    Малик Фофана
    ПВ
    7
    Мама Бальде
    ПВ
    9
    Джифт Орбан
    ЦФ
    4-1-2-1-2
    1
    Лафон
    3
    Коцца
    24
    Джемерт
    21
    Кастеллетто
    98
    Амьен-Аду
    5
    Чиривелья
    17
    Сиссоко
    6
    Аугусто
    25
    Мойе
    31
    Мохамед
    39
    Аблин
    3-1-3-2-1
    1
    Лопеш
    12
    О'Брайен
    55
    Чалета-Цар
    3
    Тальяфико
    31
    Матич
    98
    Мэйтленд-Найлс
    6
    Какере
    8
    Толиссо
    17
    Бенрахма
    37
    Нуама
    10
    Ляказетт
    6
    Аугусто
    8
    Мутуссами
    8
    Мутуссами
    6
    Аугусто
    24
    Джемерт
    44
    44
    24
    Джемерт
    25
    Мойе
    11
    Коко
    11
    Коко
    25
    Мойе
    31
    Мохамед
    12
    Бамба
    12
    Бамба
    31
    Мохамед
    17
    Сиссоко
    77
    Траоре
    77
    Траоре
    17
    Сиссоко
    8
    Толиссо
    18
    Шерки
    18
    Шерки
    8
    Толиссо
    37
    Нуама
    11
    Фофана
    11
    Фофана
    37
    Нуама
    17
    Бенрахма
    7
    Бальде
    7
    Бальде
    17
    Бенрахма
    10
    Ляказетт
    9
    Орбан
    9
    Орбан
    10
    Ляказетт
    Остались в запасе
    Нант
    Лион
    30
    Денис Петрич
    ВР
    2
    Жан-Кевин Дюверн
    ЦЗ
    4
    Николас Паллуа
    ЦЗ
    23
    Stredair Appuah
    ЦФ
    Главный тренер
    Жослен Гурвеннек
    23
    Лукас Перри
    ВР
    21
    Энрике
    ЛЗ
    14
    Адриэлсон
    ЦЗ
    24
    Йоанн Лепенан
    ОП
    55
    Клинтон Мата
    ЦП
    Главный тренер
    Пьер Саже
    Остались в запасе
    30
    Денис Петрич
    ВР
    2
    Жан-Кевин Дюверн
    ЦЗ
    4
    Николас Паллуа
    ЦЗ
    23
    Stredair Appuah
    ЦФ
    Остались в запасе
    23
    Лукас Перри
    ВР
    21
    Энрике
    ЛЗ
    14
    Адриэлсон
    ЦЗ
    24
    Йоанн Лепенан
    ОП
    55
    Клинтон Мата
    ЦП
    Главный тренер
    Жослен Гурвеннек
    Главный тренер
    Пьер Саже
    Статистика матча Нант - Лион
    2
    2
    Всего ударов по воротам
    14
    19
    Удары в створ
    6
    10
    Владение мячом %
    41
    59
    Желтые карточки
    2
    2
    Угловые удары
    5
    5
    Нарушения
    8
    14
    Офсайды
    0
    1
    Количество передач
    392
    556
    Сейвы
    7
    5
    Точность передач %
    79
    86
    Удары мимо ворот
    5
    4
    Блокированные удары
    3
    5
    Удары из пределов штрафной
    10
    13
    Удары из-за пределов штрафной
    4
    6
    xG (ожидаемые голы)
    1.02
    2.33
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Нант» против «Лиона», 28-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 апреля 2024, в 21:45 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нант»«Лион»

    «Нант» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024

    Новости по теме
    «Нант» – «Лион»: прогноз на матч 28 тура Лиги 1, 7 апреля
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.04.2024 16:53
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+