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Смотреть прямую трансляцию матча «Нант» против «Лиона», 28-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 апреля 2024, в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нант» – «Лион»