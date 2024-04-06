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    • «Тюмень» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2024

    «Тюмень» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2024

    Тюмень
    06.04.2024, суббота, 13:00
    Россия. Первая лига, 26 тур
    0 : 2
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Шинник
    8' В. Алейников
    67' А. Малахов
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Тюмень
    44
    Егор Любаков
    ВР
    71
    Исламжан Насыров
    ЛЗ
    45
    Илья Москаленчик
    ЛЗ
    13
    Михаил Петров
    ЦЗ
    72
    Александр Бем
    ЦЗ
    6
    Никита Печенкин
    ЦЗ
    19
    Руслан Байтуков
    ОП
    57
    Евгений Болотов
    ОП
    34
    Никита Балахонцев
    ЛВ
    17
    Виталий Шитов
    ПВ
    24
    Александр Коротаев
    ЦФ
    Главный тренер
    Игорь Меньщиков
    Шинник
    56
    Александр Довбня
    ВР
    89
    Бен Загре
    ЦЗ
    53
    Никита Котин
    ЦЗ
    77
    Эдуард Валиахметов
    ПЗ
    38
    Василий Алейников
    ОП
    5
    Вячеслав Зинков
    ЦП
    50
    Артем Голубев
    ЦП
    3
    Максим Поляков
    ЦП
    11
    Владислав Саусь
    АП
    61
    Артем Малахов
    ПВ
    21
    Игорь Андреев
    ЦФ
    Главный тренер
    Дмитрий Черышев
    Тюмень
    1
    Андрей Савин
    ВР
    27
    Кирилл Мырзаков
    ЛАЗ
    7
    Павел Шадрин
    ЦП
    69
    Руслан Хайлоев
    ЦП
    77
    Игорь Дружинин
    АП
    9
    Иван Маркелов
    ЛВ
    97
    Никита Касаткин
    ПВ
    70
    Андрей Марьянов
    ПВ
    10
    Евгений Татаринов
    ЦФ
    81
    Кирилл Никишин
    ЦФ
    Шинник
    75
    Денис Вамбольт
    ВР
    13
    Андрей Семенов
    ЛЗ
    4
    Глеб Якушевич
    ЦЗ
    15
    Дмитрий Самойлов
    ЦП
    76
    Данила Сухомлинов
    АП
    18
    Михаил Яковлев
    ЛВ
    19
    Илья Рубцов
    ЦФ
    9
    Эльдар Низамутдинов
    ЦФ
    3-4-2-1
    44
    Любаков
    13
    Петров
    72
    Бем
    6
    Печенкин
    45
    Москаленчик
    19
    Байтуков
    57
    Болотов
    71
    Насыров
    34
    Балахонцев
    17
    Шитов
    24
    Коротаев
    3-1-3-2-1
    56
    Довбня
    77
    Валиахметов
    53
    Котин
    89
    Загре
    38
    Алейников
    5
    Зинков
    50
    Голубев
    3
    Поляков
    61
    Малахов
    11
    Саусь
    21
    Андреев
    71
    Насыров
    7
    Шадрин
    7
    Шадрин
    71
    Насыров
    13
    Петров
    77
    Дружинин
    77
    Дружинин
    13
    Петров
    34
    Балахонцев
    10
    Татаринов
    10
    Татаринов
    34
    Балахонцев
    11
    Саусь
    18
    Яковлев
    18
    Яковлев
    11
    Саусь
    Остались в запасе
    Тюмень
    Шинник
    1
    Андрей Савин
    ВР
    27
    Кирилл Мырзаков
    ЛАЗ
    69
    Руслан Хайлоев
    ЦП
    9
    Иван Маркелов
    ЛВ
    97
    Никита Касаткин
    ПВ
    70
    Андрей Марьянов
    ПВ
    81
    Кирилл Никишин
    ЦФ
    Главный тренер
    Игорь Меньщиков
    75
    Денис Вамбольт
    ВР
    13
    Андрей Семенов
    ЛЗ
    4
    Глеб Якушевич
    ЦЗ
    15
    Дмитрий Самойлов
    ЦП
    76
    Данила Сухомлинов
    АП
    19
    Илья Рубцов
    ЦФ
    9
    Эльдар Низамутдинов
    ЦФ
    Главный тренер
    Дмитрий Черышев
    Остались в запасе
    1
    Андрей Савин
    ВР
    27
    Кирилл Мырзаков
    ЛАЗ
    69
    Руслан Хайлоев
    ЦП
    9
    Иван Маркелов
    ЛВ
    97
    Никита Касаткин
    ПВ
    70
    Андрей Марьянов
    ПВ
    81
    Кирилл Никишин
    ЦФ
    Остались в запасе
    75
    Денис Вамбольт
    ВР
    13
    Андрей Семенов
    ЛЗ
    4
    Глеб Якушевич
    ЦЗ
    15
    Дмитрий Самойлов
    ЦП
    76
    Данила Сухомлинов
    АП
    19
    Илья Рубцов
    ЦФ
    9
    Эльдар Низамутдинов
    ЦФ
    Главный тренер
    Игорь Меньщиков
    Главный тренер
    Дмитрий Черышев
    Статистика матча Тюмень - Шинник
    1
    Желтые карточки
    1
    0

    Смотреть прямую трансляцию матча «Тюмень» против «Шинника», 26-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля 2024, в 13:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тюмень» – «Шинник»

    «Тюмень» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2024

    Источник: «Бомбардир»

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    06.04.2024 11:17
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