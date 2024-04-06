Смотреть прямую трансляцию матча «Тюмень» против «Шинника», 26-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля 2024, в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тюмень» – «Шинник»