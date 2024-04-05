Лилль
05.04.2024, пятница, 22:00
Франция. Лига 1, 28 тур
Франция. Лига 1, 28 тур
3 : 1
Матч завершен
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Марсель
54' Д. Дэвид (П)
71' Р. Кабелла
84' Г. Гудмундссон
81' Исмаили (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
30
Лукас Шевалье
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
7
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
10
Реми Кабелла
АП
23
Эдон Жегрова
ПВ
9
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Марсель
16
Пау Лопес
ВР
3
Кентен Мерлен
ЛЗ
6
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Леонардо Балерди
ЦЗ
4
Самуэль Жиго
(К) ЦЗ
22
Пап Гуйе
ОП
8
Аззедин Унаи
ЦП
27
Жордан Верету
ЦП
11
Амин Арит
АП
44
Луис Энрике
ЛВ
10
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
5
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
33
Айюб Буадди
АП
12
Юсуф Языджи
АП
11
Адам Унас
ПВ
17
Иван Кавалейру
ПВ
19
Тиагу Мораиш
ПВ
43
Тревис Даго
ЦФ
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
35
Брис Негуэй
ЦЗ
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
37
Эмран Согло
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
29
Илиман Ндиайе
ЦП
41
Софьян Сиди Али
ЦФ
14
Фарис Мумбанья
ЦФ
20
Хоакин Корреа
ЦФ
4-3-2-1
30
Шевалье
31
Исмаили
15
Йоро
4
Александро
22
Сантуш
21
Андре
6
Бенталеб
7
Харальдссон
10
Кабелла
23
Жегрова
9
Дэвид
4-1-2-2-1
16
Лопес
3
Мерлен
5
Балерди
4
Жиго
6
Гарсия
22
Гуйе
8
Унаи
27
Верету
11
Арит
44
Энрике
10
Обамеянг
10
Кабелла
5
Гудмундссон
5
Гудмундссон
10
Кабелла
23
Жегрова
18
Диаките
18
Диаките
23
Жегрова
7
Харальдссон
11
Унас
11
Унас
7
Харальдссон
9
Дэвид
17
Иван Кавалейру
17
Иван Кавалейру
9
Дэвид
22
Гуйе
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
22
Гуйе
8
Унаи
29
Ндиайе
29
Ндиайе
8
Унаи
44
Энрике
14
Мумбанья
14
Мумбанья
44
Энрике
11
Арит
20
Корреа
20
Корреа
11
Арит
Остались в запасе
Лилль
Марсель
1
Вито Манноне
ВР
33
Айюб Буадди
АП
12
Юсуф Языджи
АП
19
Тиагу Мораиш
ПВ
43
Тревис Даго
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
36
Рубен Бланко
ВР
35
Брис Негуэй
ЦЗ
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
37
Эмран Согло
ЦП
41
Софьян Сиди Али
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
33
Айюб Буадди
АП
12
Юсуф Языджи
АП
19
Тиагу Мораиш
ПВ
43
Тревис Даго
ЦФ
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
35
Брис Негуэй
ЦЗ
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
37
Эмран Согло
ЦП
41
Софьян Сиди Али
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Статистика матча Лилль - Марсель
1
6
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
54
46
Желтые карточки
1
6
Угловые удары
4
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Марселя», 28-й тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля 2024, в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «Марсель»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Pari».