Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Краснодар - Зенит Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    • Главная
    • Трансляции
    • «Лилль» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2024

    «Лилль» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2024

    Лилль
    05.04.2024, пятница, 22:00
    Франция. Лига 1, 28 тур
    3 : 1
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Марсель
    54' Д. Дэвид (П)
    71' Р. Кабелла
    84' Г. Гудмундссон
    81' Исмаили (АГ)
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Лилль
    30
    Лукас Шевалье
    ВР
    31
    Исмаили
    ЛЗ
    15
    Лени Йоро
    ЦЗ
    4
    Александро
    ЦЗ
    22
    Тиагу Сантуш
    ПЗ
    21
    Бенжамин Андре
    (К) ЦП
    6
    Набиль Бенталеб
    ЦП
    7
    Хакон Арнар Харальдссон
    ЦП
    10
    Реми Кабелла
    АП
    23
    Эдон Жегрова
    ПВ
    9
    Джонатан Дэвид
    ЦФ
    Главный тренер
    Паулу Фонсека
    Марсель
    16
    Пау Лопес
    ВР
    3
    Кентен Мерлен
    ЛЗ
    6
    Улиссес Гарсия
    ЛЗ
    5
    Леонардо Балерди
    ЦЗ
    4
    Самуэль Жиго
    (К) ЦЗ
    22
    Пап Гуйе
    ОП
    8
    Аззедин Унаи
    ЦП
    27
    Жордан Верету
    ЦП
    11
    Амин Арит
    АП
    44
    Луис Энрике
    ЛВ
    10
    Пьер-Эмерик Обамеянг
    ЦФ
    Главный тренер
    Жан-Луи Гассе
    Лилль
    1
    Вито Манноне
    ВР
    5
    Габриэль Гудмундссон
    ЛЗ
    18
    Бафоде Диаките
    ЦЗ
    33
    Айюб Буадди
    АП
    12
    Юсуф Языджи
    АП
    11
    Адам Унас
    ПВ
    17
    Иван Кавалейру
    ПВ
    19
    Тиагу Мораиш
    ПВ
    43
    Тревис Даго
    ЦФ
    Марсель
    36
    Рубен Бланко
    ВР
    35
    Брис Негуэй
    ЦЗ
    33
    Стефан Спаранья
    ЦЗ
    37
    Эмран Согло
    ЦП
    19
    Жоффри Кондогбиа
    ЦП
    29
    Илиман Ндиайе
    ЦП
    41
    Софьян Сиди Али
    ЦФ
    14
    Фарис Мумбанья
    ЦФ
    20
    Хоакин Корреа
    ЦФ
    4-3-2-1
    30
    Шевалье
    31
    Исмаили
    15
    Йоро
    4
    Александро
    22
    Сантуш
    21
    Андре
    6
    Бенталеб
    7
    Харальдссон
    10
    Кабелла
    23
    Жегрова
    9
    Дэвид
    4-1-2-2-1
    16
    Лопес
    3
    Мерлен
    5
    Балерди
    4
    Жиго
    6
    Гарсия
    22
    Гуйе
    8
    Унаи
    27
    Верету
    11
    Арит
    44
    Энрике
    10
    Обамеянг
    10
    Кабелла
    5
    Гудмундссон
    5
    Гудмундссон
    10
    Кабелла
    23
    Жегрова
    18
    Диаките
    18
    Диаките
    23
    Жегрова
    7
    Харальдссон
    11
    Унас
    11
    Унас
    7
    Харальдссон
    9
    Дэвид
    17
    Иван Кавалейру
    17
    Иван Кавалейру
    9
    Дэвид
    22
    Гуйе
    19
    Кондогбиа
    19
    Кондогбиа
    22
    Гуйе
    8
    Унаи
    29
    Ндиайе
    29
    Ндиайе
    8
    Унаи
    44
    Энрике
    14
    Мумбанья
    14
    Мумбанья
    44
    Энрике
    11
    Арит
    20
    Корреа
    20
    Корреа
    11
    Арит
    Остались в запасе
    Лилль
    Марсель
    1
    Вито Манноне
    ВР
    33
    Айюб Буадди
    АП
    12
    Юсуф Языджи
    АП
    19
    Тиагу Мораиш
    ПВ
    43
    Тревис Даго
    ЦФ
    Главный тренер
    Паулу Фонсека
    36
    Рубен Бланко
    ВР
    35
    Брис Негуэй
    ЦЗ
    33
    Стефан Спаранья
    ЦЗ
    37
    Эмран Согло
    ЦП
    41
    Софьян Сиди Али
    ЦФ
    Главный тренер
    Жан-Луи Гассе
    Остались в запасе
    1
    Вито Манноне
    ВР
    33
    Айюб Буадди
    АП
    12
    Юсуф Языджи
    АП
    19
    Тиагу Мораиш
    ПВ
    43
    Тревис Даго
    ЦФ
    Остались в запасе
    36
    Рубен Бланко
    ВР
    35
    Брис Негуэй
    ЦЗ
    33
    Стефан Спаранья
    ЦЗ
    37
    Эмран Согло
    ЦП
    41
    Софьян Сиди Али
    ЦФ
    Главный тренер
    Паулу Фонсека
    Главный тренер
    Жан-Луи Гассе
    Статистика матча Лилль - Марсель
    1
    6
    Всего ударов по воротам
    14
    13
    Удары в створ
    6
    4
    Владение мячом %
    54
    46
    Желтые карточки
    1
    6
    Угловые удары
    4
    2
    Нарушения
    13
    18
    Офсайды
    1
    3
    Количество передач
    426
    366
    Сейвы
    4
    3
    Точность передач %
    84
    79
    Удары мимо ворот
    6
    6
    Блокированные удары
    2
    3
    Удары из пределов штрафной
    10
    6
    Удары из-за пределов штрафной
    4
    7
    xG (ожидаемые голы)
    1.55
    0.96
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Марселя», 28-й тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля 2024, в 17:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «Марсель»

    «Лилль» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2024

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.04.2024 11:01
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+