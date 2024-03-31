Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Акрона», 25-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 марта 2024, в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик» – «Акрон»