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    • «Нефтехимик» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2024

    «Нефтехимик» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2024

    Нефтехимик
    31.03.2024, воскресенье, 17:30
    Россия. Первая лига, 25 тур
    0 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Акрон
    81' Д. Емельянов
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Нефтехимик
    1
    Андрей Голубев
    ВР
    93
    Алексей Герасимов
    ЦЗ
    16
    Максим Шоркин
    ЦЗ
    4
    Алексей Бердников
    ЦЗ
    99
    Данила Емельянов
    ЦП
    15
    Давид Кокоев
    ЦП
    8
    Денис Талалай
    ЦП
    73
    Максим Петров
    ЦП
    2
    Марат Ситдиков
    ЦП
    90
    Константин Шильцов
    АП
    7
    Султан Джамилов
    ЛВ
    Главный тренер
    Кирилл Новиков
    Акрон
    1
    Сергей Волков
    ВР
    20
    Боян Димоски
    ЛЗ
    15
    Егор Данилкин
    ЦЗ
    14
    Марат Бокоев
    ЦЗ
    27
    Иван Чудин
    ЦП
    10
    Максим Палиенко
    АП
    21
    Артур Галоян
    АП
    9
    Никита Глушков
    ЛВ
    23
    Кирилл Данилин
    ПВ
    77
    Константин Савичев
    ПВ
    70
    Абу-Саид Эльдарушев
    ЦФ
    Главный тренер
    Заур Тедеев
    Нефтехимик
    31
    Сергей Ещенко
    ВР
    22
    Николай Зириков
    ВР
    77
    Павел Котов
    ЛЗ
    3
    Данил Сагуткин
    ЦЗ
    24
    Александр Кахидзе
    ПЗ
    21
    Вагиз Галиулин
    ЛП
    9
    Кирилл Морозов
    ОП
    11
    Артем Котик
    ЦФ
    14
    Матвей Першин
    ЦФ
    91
    Рашид Магомедов
    ЦФ
    10
    Константин Базелюк
    ЦФ
    Акрон
    19
    Дэвид Сангаре
    ВР
    16
    Тимур Акмурзин
    ВР
    5
    Джамалдин Ходжаниязов
    ЛЗ
    52
    Вадим Конюхов
    ЛЗ
    6
    Сергей Макаров
    ОП
    91
    Maksim Boldyrev
    ЦП
    8
    Евгений Песегов
    ЦП
    22
    Владислав Галкин
    АП
    71
    Дмитрий Пестряков
    АП
    24
    Артем Погосов
    ЛВ
    18
    Антон Килин
    ПВ
    59
    Руслан Барт
    ПВ
    3-5-2
    1
    Голубев
    93
    Герасимов
    16
    Шоркин
    4
    Бердников
    15
    Кокоев
    8
    Талалай
    73
    Петров
    2
    Ситдиков
    99
    Емельянов
    7
    Джамилов
    90
    Шильцов
    3-1-3-3
    1
    Волков
    15
    Данилкин
    14
    Бокоев
    20
    Димоски
    27
    Чудин
    77
    Савичев
    21
    Галоян
    9
    Глушков
    70
    Эльдарушев
    10
    Палиенко
    23
    Данилин
    90
    Шильцов
    77
    Котов
    77
    Котов
    90
    Шильцов
    15
    Кокоев
    21
    Галиулин
    21
    Галиулин
    15
    Кокоев
    7
    Джамилов
    91
    Магомедов
    91
    Магомедов
    7
    Джамилов
    21
    Галоян
    8
    Песегов
    8
    Песегов
    21
    Галоян
    27
    Чудин
    22
    Галкин
    22
    Галкин
    27
    Чудин
    Остались в запасе
    Нефтехимик
    Акрон
    31
    Сергей Ещенко
    ВР
    22
    Николай Зириков
    ВР
    3
    Данил Сагуткин
    ЦЗ
    24
    Александр Кахидзе
    ПЗ
    9
    Кирилл Морозов
    ОП
    11
    Артем Котик
    ЦФ
    14
    Матвей Першин
    ЦФ
    10
    Константин Базелюк
    ЦФ
    Главный тренер
    Кирилл Новиков
    19
    Дэвид Сангаре
    ВР
    16
    Тимур Акмурзин
    ВР
    5
    Джамалдин Ходжаниязов
    ЛЗ
    52
    Вадим Конюхов
    ЛЗ
    6
    Сергей Макаров
    ОП
    91
    Maksim Boldyrev
    ЦП
    71
    Дмитрий Пестряков
    АП
    24
    Артем Погосов
    ЛВ
    18
    Антон Килин
    ПВ
    59
    Руслан Барт
    ПВ
    Главный тренер
    Заур Тедеев
    Остались в запасе
    31
    Сергей Ещенко
    ВР
    22
    Николай Зириков
    ВР
    3
    Данил Сагуткин
    ЦЗ
    24
    Александр Кахидзе
    ПЗ
    9
    Кирилл Морозов
    ОП
    11
    Артем Котик
    ЦФ
    14
    Матвей Першин
    ЦФ
    10
    Константин Базелюк
    ЦФ
    Остались в запасе
    19
    Дэвид Сангаре
    ВР
    16
    Тимур Акмурзин
    ВР
    5
    Джамалдин Ходжаниязов
    ЛЗ
    52
    Вадим Конюхов
    ЛЗ
    6
    Сергей Макаров
    ОП
    91
    Maksim Boldyrev
    ЦП
    71
    Дмитрий Пестряков
    АП
    24
    Артем Погосов
    ЛВ
    18
    Антон Килин
    ПВ
    59
    Руслан Барт
    ПВ
    Главный тренер
    Кирилл Новиков
    Главный тренер
    Заур Тедеев
    Статистика матча Нефтехимик - Акрон
    1
    2
    Желтые карточки
    1
    2
    Угловые удары
    2
    7

    Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Акрона», 25-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 марта 2024, в 17:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик» – «Акрон»

    «Нефтехимик» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2024

    Источник: «Бомбардир»

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    31.03.2024 11:46
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