Нефтехимик
31.03.2024, воскресенье, 17:30
Россия. Первая лига, 25 тур
Россия. Первая лига, 25 тур
0 : 0
Матч завершен
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Акрон
81' Д. Емельянов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
4
Алексей Бердников
ЦЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
15
Давид Кокоев
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
90
Константин Шильцов
АП
7
Султан Джамилов
ЛВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Акрон
1
Сергей Волков
ВР
20
Боян Димоски
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
14
Марат Бокоев
ЦЗ
27
Иван Чудин
ЦП
10
Максим Палиенко
АП
21
Артур Галоян
АП
9
Никита Глушков
ЛВ
23
Кирилл Данилин
ПВ
77
Константин Савичев
ПВ
70
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Нефтехимик
31
Сергей Ещенко
ВР
22
Николай Зириков
ВР
77
Павел Котов
ЛЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
9
Кирилл Морозов
ОП
11
Артем Котик
ЦФ
14
Матвей Першин
ЦФ
91
Рашид Магомедов
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Акрон
19
Дэвид Сангаре
ВР
16
Тимур Акмурзин
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
6
Сергей Макаров
ОП
91
Maksim Boldyrev
ЦП
8
Евгений Песегов
ЦП
22
Владислав Галкин
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
24
Артем Погосов
ЛВ
18
Антон Килин
ПВ
59
Руслан Барт
ПВ
3-5-2
1
Голубев
93
Герасимов
16
Шоркин
4
Бердников
15
Кокоев
8
Талалай
73
Петров
2
Ситдиков
99
Емельянов
7
Джамилов
90
Шильцов
3-1-3-3
1
Волков
15
Данилкин
14
Бокоев
20
Димоски
27
Чудин
77
Савичев
21
Галоян
9
Глушков
70
Эльдарушев
10
Палиенко
23
Данилин
90
Шильцов
77
Котов
77
Котов
90
Шильцов
15
Кокоев
21
Галиулин
21
Галиулин
15
Кокоев
7
Джамилов
91
Магомедов
91
Магомедов
7
Джамилов
21
Галоян
8
Песегов
8
Песегов
21
Галоян
27
Чудин
22
Галкин
22
Галкин
27
Чудин
Остались в запасе
Нефтехимик
Акрон
31
Сергей Ещенко
ВР
22
Николай Зириков
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
9
Кирилл Морозов
ОП
11
Артем Котик
ЦФ
14
Матвей Першин
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
19
Дэвид Сангаре
ВР
16
Тимур Акмурзин
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
6
Сергей Макаров
ОП
91
Maksim Boldyrev
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
24
Артем Погосов
ЛВ
18
Антон Килин
ПВ
59
Руслан Барт
ПВ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
31
Сергей Ещенко
ВР
22
Николай Зириков
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
9
Кирилл Морозов
ОП
11
Артем Котик
ЦФ
14
Матвей Першин
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Остались в запасе
19
Дэвид Сангаре
ВР
16
Тимур Акмурзин
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
6
Сергей Макаров
ОП
91
Maksim Boldyrev
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
24
Артем Погосов
ЛВ
18
Антон Килин
ПВ
59
Руслан Барт
ПВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Нефтехимик - Акрон
1
2
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Акрона», 25-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 марта 2024, в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик» – «Акрон»
- Матч будет транслировать «Фонбет».