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    • «Барселона» – «Лас-Пальмас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2024

    «Барселона» – «Лас-Пальмас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2024

    Барселона
    30.03.2024, суббота, 23:00
    Испания. Примера, 30 тур
    1 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Лас-Пальмас
    59' Рафинья
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Барселона
    1
    Марк-Андре тер Стеген
    ВР
    33
    Пау Кубарси
    ЦЗ
    5
    Иньиго Мартинес
    ЦЗ
    23
    Жюль Кунде
    ЦЗ
    2
    Жоау Канселу
    ПЗ
    20
    Серхи Роберто
    (К) ПЗ
    16
    Фермин Лопес
    ЦП
    22
    Илкай Гюндоган
    ЦП
    27
    Ламин Ямаль
    ПВ
    11
    Рафинья
    ПВ
    9
    Роберт Левандовски
    ЦФ
    Главный тренер
    Хавьер «Хави» Эрнандес
    Лас-Пальмас
    13
    Альваро Вальес
    ВР
    3
    Серджи Кардона
    ЛЗ
    15
    Мика Мармоль
    ЦЗ
    4
    Алекс Суарес
    ЦЗ
    23
    Сауль Коко
    ЦЗ
    12
    Энцо Лойодиче
    ЦП
    2
    Марвин Парк
    ЦП
    5
    Хавьер Муньос
    ЦП
    20
    Кириан Родригес
    (К) АП
    17
    Мунир Эль-Хаддади
    ЦФ
    9
    Сандро Рамирес
    ЦФ
    Главный тренер
    Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
    Барселона
    13
    Иньяки Пенья
    ВР
    31
    Диего Кочен
    ВР
    17
    Маркос Алонсо
    ЛЗ
    4
    Рональд Араухо
    ЦЗ
    41
    Mikayil Faye
    ЦЗ
    39
    Эктор Форт
    ПЗ
    30
    Марк Касадо
    ОП
    18
    Ориоль Ромеу
    ЦП
    7
    Ферран Торрес
    ПВ
    19
    Витор Роке
    ЦФ
    14
    Жоау Феликс
    ЦФ
    38
    Марк Гиу
    ЦФ
    Лас-Пальмас
    1
    Аарон Эскандель
    ВР
    18
    Дэйли Синкгравен
    ЛЗ
    6
    Эрик Курбело
    ЦЗ
    14
    Альваро Лемос
    ПЗ
    8
    Максимо Перроне
    ОП
    25
    Фабио Гонсалес
    ЦП
    21
    Хосе Кампанья
    ЦП
    10
    Альберто Молейро
    АП
    24
    Пехиньо
    ЛВ
    11
    Бенито Рамирес
    ЛВ
    19
    Марк Кардона
    ЦФ
    16
    Сори Каба
    ЦФ
    3-2-2-2-1
    1
    тер Стеген
    33
    Кубарси
    5
    Мартинес
    23
    Кунде
    2
    Канселу
    20
    Роберто
    16
    Лопес
    22
    Гюндоган
    27
    Ямаль
    11
    Рафинья
    9
    Левандовски
    4-3-1-2
    13
    Вальес
    15
    Мармоль
    4
    Суарес
    23
    Коко
    3
    Кардона
    12
    Лойодиче
    2
    Парк
    5
    Муньос
    20
    Родригес
    9
    Рамирес
    17
    Эль-Хаддади
    20
    Роберто
    18
    Ромеу
    18
    Ромеу
    20
    Роберто
    27
    Ямаль
    7
    Торрес
    7
    Торрес
    27
    Ямаль
    9
    Левандовски
    19
    Роке
    19
    Роке
    9
    Левандовски
    17
    Эль-Хаддади
    1
    Эскандель
    1
    Эскандель
    17
    Эль-Хаддади
    5
    Муньос
    21
    Кампанья
    21
    Кампанья
    5
    Муньос
    12
    Лойодиче
    10
    Молейро
    10
    Молейро
    12
    Лойодиче
    3
    Кардона
    11
    Рамирес
    11
    Рамирес
    3
    Кардона
    9
    Рамирес
    19
    Кардона
    19
    Кардона
    9
    Рамирес
    Остались в запасе
    Барселона
    Лас-Пальмас
    13
    Иньяки Пенья
    ВР
    31
    Диего Кочен
    ВР
    17
    Маркос Алонсо
    ЛЗ
    4
    Рональд Араухо
    ЦЗ
    41
    Mikayil Faye
    ЦЗ
    39
    Эктор Форт
    ПЗ
    30
    Марк Касадо
    ОП
    14
    Жоау Феликс
    ЦФ
    38
    Марк Гиу
    ЦФ
    Главный тренер
    Хавьер «Хави» Эрнандес
    18
    Дэйли Синкгравен
    ЛЗ
    6
    Эрик Курбело
    ЦЗ
    14
    Альваро Лемос
    ПЗ
    8
    Максимо Перроне
    ОП
    25
    Фабио Гонсалес
    ЦП
    24
    Пехиньо
    ЛВ
    16
    Сори Каба
    ЦФ
    Главный тренер
    Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
    Остались в запасе
    13
    Иньяки Пенья
    ВР
    31
    Диего Кочен
    ВР
    17
    Маркос Алонсо
    ЛЗ
    4
    Рональд Араухо
    ЦЗ
    41
    Mikayil Faye
    ЦЗ
    39
    Эктор Форт
    ПЗ
    30
    Марк Касадо
    ОП
    14
    Жоау Феликс
    ЦФ
    38
    Марк Гиу
    ЦФ
    Остались в запасе
    18
    Дэйли Синкгравен
    ЛЗ
    6
    Эрик Курбело
    ЦЗ
    14
    Альваро Лемос
    ПЗ
    8
    Максимо Перроне
    ОП
    25
    Фабио Гонсалес
    ЦП
    24
    Пехиньо
    ЛВ
    16
    Сори Каба
    ЦФ
    Главный тренер
    Хавьер «Хави» Эрнандес
    Главный тренер
    Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
    Статистика матча Барселона - Лас-Пальмас
    5
    1
    1
    Всего ударов по воротам
    14
    8
    Удары в створ
    2
    0
    Владение мячом %
    69
    31
    Красные карточки
    0
    1
    Желтые карточки
    5
    1
    Угловые удары
    6
    1
    Нарушения
    11
    9
    Офсайды
    8
    4
    Количество передач
    718
    312
    Сейвы
    0
    1
    Точность передач %
    88
    73
    Удары мимо ворот
    10
    4
    Блокированные удары
    2
    4
    Удары из пределов штрафной
    8
    4
    Удары из-за пределов штрафной
    6
    4
    xG (ожидаемые голы)
    1.69
    0.25
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Лас-Пальмас», 30-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона»«Лас-Пальмас»

    Барселона-Лас-пальмас смотреть онлайн 30 марта

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    Источник: «Бомбардир»

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    30.03.2024 18:19
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