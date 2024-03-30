Барселона
30.03.2024, суббота, 23:00
Испания. Примера, 30 тур
Испания. Примера, 30 тур
1 : 0
Матч завершен
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Лас-Пальмас
59' Рафинья
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
33
Пау Кубарси
ЦЗ
5
Иньиго Мартинес
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
20
Серхи Роберто
(К) ПЗ
16
Фермин Лопес
ЦП
22
Илкай Гюндоган
ЦП
27
Ламин Ямаль
ПВ
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Лас-Пальмас
13
Альваро Вальес
ВР
3
Серджи Кардона
ЛЗ
15
Мика Мармоль
ЦЗ
4
Алекс Суарес
ЦЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
2
Марвин Парк
ЦП
5
Хавьер Муньос
ЦП
20
Кириан Родригес
(К) АП
17
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
9
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Барселона
13
Иньяки Пенья
ВР
31
Диего Кочен
ВР
17
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
41
Mikayil Faye
ЦЗ
39
Эктор Форт
ПЗ
30
Марк Касадо
ОП
18
Ориоль Ромеу
ЦП
7
Ферран Торрес
ПВ
19
Витор Роке
ЦФ
14
Жоау Феликс
ЦФ
38
Марк Гиу
ЦФ
Лас-Пальмас
1
Аарон Эскандель
ВР
18
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
6
Эрик Курбело
ЦЗ
14
Альваро Лемос
ПЗ
8
Максимо Перроне
ОП
25
Фабио Гонсалес
ЦП
21
Хосе Кампанья
ЦП
10
Альберто Молейро
АП
24
Пехиньо
ЛВ
11
Бенито Рамирес
ЛВ
19
Марк Кардона
ЦФ
16
Сори Каба
ЦФ
3-2-2-2-1
1
тер Стеген
33
Кубарси
5
Мартинес
23
Кунде
2
Канселу
20
Роберто
16
Лопес
22
Гюндоган
27
Ямаль
11
Рафинья
9
Левандовски
4-3-1-2
13
Вальес
15
Мармоль
4
Суарес
23
Коко
3
Кардона
12
Лойодиче
2
Парк
5
Муньос
20
Родригес
9
Рамирес
17
Эль-Хаддади
20
Роберто
18
Ромеу
18
Ромеу
20
Роберто
27
Ямаль
7
Торрес
7
Торрес
27
Ямаль
9
Левандовски
19
Роке
19
Роке
9
Левандовски
17
Эль-Хаддади
1
Эскандель
1
Эскандель
17
Эль-Хаддади
5
Муньос
21
Кампанья
21
Кампанья
5
Муньос
12
Лойодиче
10
Молейро
10
Молейро
12
Лойодиче
3
Кардона
11
Рамирес
11
Рамирес
3
Кардона
9
Рамирес
19
Кардона
19
Кардона
9
Рамирес
Остались в запасе
Барселона
Лас-Пальмас
13
Иньяки Пенья
ВР
31
Диего Кочен
ВР
17
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
41
Mikayil Faye
ЦЗ
39
Эктор Форт
ПЗ
30
Марк Касадо
ОП
14
Жоау Феликс
ЦФ
38
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
18
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
6
Эрик Курбело
ЦЗ
14
Альваро Лемос
ПЗ
8
Максимо Перроне
ОП
25
Фабио Гонсалес
ЦП
24
Пехиньо
ЛВ
16
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Остались в запасе
13
Иньяки Пенья
ВР
31
Диего Кочен
ВР
17
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
41
Mikayil Faye
ЦЗ
39
Эктор Форт
ПЗ
30
Марк Касадо
ОП
14
Жоау Феликс
ЦФ
38
Марк Гиу
ЦФ
Остались в запасе
18
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
6
Эрик Курбело
ЦЗ
14
Альваро Лемос
ПЗ
8
Максимо Перроне
ОП
25
Фабио Гонсалес
ЦП
24
Пехиньо
ЛВ
16
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Статистика матча Барселона - Лас-Пальмас
5
1
1
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Лас-Пальмас», 30-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта 2024, в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Лас-Пальмас»
- Матч можно посмотреть на канале «OKKO».
- Матч будет транслировать «Фонбет».