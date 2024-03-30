Ноттингем Форест
30.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Англия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 1
Матч завершен
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Кристал Пэлас
61' К. Вуд
11' Ж. Матета
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
40
Мурильо
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
43
Ола Эйна
ПЗ
7
Неко Уильямс
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
22
Райан Йетс
(К) ЦП
14
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
11
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Кристал Пэлас
30
Дин Хендерсон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
16
Йоахим Андерсен
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
2
Джоэл Уорд
(К) ПЗ
12
Даниэль Муньос
ПЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
20
Адам Уортон
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
9
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Ноттингем Форест
1
Мэтт Тернер
ВР
43
Гарри Тоффоло
ЛЗ
32
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
28
Данило
ОП
16
Николас Домингес
ЦП
20
Джованни Рейна
АП
21
Энтони Эланга
ЛВ
37
Родригу Рибейру
ЦФ
Кристал Пэлас
31
Реми Мэттьюз
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
15
Джеффри Шлупп
ЛП
52
Давид Озо
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
29
Науиру Ахамада
ЦП
55
Franco Umeh
ЦФ
4-1-2-1-2
26
Селс
43
Эйна
40
Мурильо
18
Фелипе
7
Уильямс
6
Сангаре
10
Гиббс-Уайт
22
Йетс
14
Хадсон-Одои
11
Вуд
27
Ориги
3-2-2-1-2
30
Хендерсон
2
Уорд
16
Андерсен
26
Ричардс
12
Муньос
3
Митчелл
8
Лерма
20
Уортон
10
Эзе
9
Айю
14
Матета
43
Эйна
43
Тоффоло
43
Тоффоло
43
Эйна
27
Ориги
20
Рейна
20
Рейна
27
Ориги
6
Сангаре
21
Эланга
21
Эланга
6
Сангаре
3
Митчелл
17
Клайн
17
Клайн
3
Митчелл
9
Айю
15
Шлупп
15
Шлупп
9
Айю
20
Уортон
19
Хьюз
19
Хьюз
20
Уортон
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Кристал Пэлас
1
Мэтт Тернер
ВР
32
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
28
Данило
ОП
16
Николас Домингес
ЦП
37
Родригу Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
31
Реми Мэттьюз
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
52
Давид Озо
ОП
29
Науиру Ахамада
ЦП
55
Franco Umeh
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
1
Мэтт Тернер
ВР
32
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
28
Данило
ОП
16
Николас Домингес
ЦП
37
Родригу Рибейру
ЦФ
Остались в запасе
31
Реми Мэттьюз
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
52
Давид Озо
ОП
29
Науиру Ахамада
ЦП
55
Franco Umeh
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Ноттингем Форест - Кристал Пэлас
1
1
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
59
41
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» против «Кристал Пэлас», 30-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта 2024, в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ноттингем Форест» – «Кристал Пэлас»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Матч будет транслировать «Фонбет».