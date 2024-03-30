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    • «Лацио» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2024

    «Лацио» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2024

    Лацио
    30.03.2024, суббота, 20:00
    Италия. Серия А, 30 тур
    1 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Ювентус
    90+3' А. Марушич
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Лацио
    35
    Христос Мандас
    ВР
    15
    Николо Казале
    ЦЗ
    13
    Алессио Романьоли
    ЦЗ
    34
    Марио Гила
    ЦЗ
    77
    Адам Марушич
    ПЗ
    32
    Данило Катальди
    (К) ЦП
    6
    Даичи Камада
    АП
    7
    Фелипе Андерсон
    ЛВ
    20
    Маттиа Дзакканьи
    ЛВ
    9
    Педро
    ПВ
    19
    Валентин Кастелланос
    ЦФ
    Главный тренер
    Игор Тудор
    Ювентус
    1
    Войцех Щесны
    ВР
    27
    Андреа Камбьясо
    ЛЗ
    3
    Бремер
    ЦЗ
    24
    Даниэле Ругани
    ЦЗ
    6
    Данило
    (К) ПЗ
    2
    Маттиа Де Шильо
    ПЗ
    5
    Мануэль Локателли
    ОП
    25
    Адриан Рабьо
    ЦП
    20
    Фабио Миретти
    ЦП
    7
    Федерико Кьеза
    ЛВ
    18
    Мойзе Кен
    ЦФ
    Главный тренер
    Массимилиано Аллегри
    Лацио
    59
    Давиде Ренцетти
    ВР
    33
    Луиджи Сепе
    ВР
    4
    Патрик
    ЦЗ
    23
    Эльсеид Хюсай
    ПЗ
    5
    Матиас Весино
    ЦП
    8
    Маттео Гендузи
    ЦП
    10
    Луис Альберто
    АП
    18
    Густав Исаксен
    ПП
    17
    Чиро Иммобиле
    ЦФ
    Ювентус
    36
    Маттиа Перин
    ВР
    23
    Карло Пинсольо
    ВР
    33
    Тиагу Джало
    ЦЗ
    4
    Федерико Гатти
    ЦЗ
    47
    Жозеф Нонге
    ЦП
    16
    Уэстон МакКенни
    ЦП
    41
    Ханс Николусси Кавилья
    ЦП
    17
    Самуэль Айлинг
    ЛВ
    39
    Nikola Sekulov
    ЦФ
    15
    Кенан Йилдыз
    ЦФ
    22
    Тимоти Веа
    ЦФ
    4-1-3-2
    35
    Мандас
    15
    Казале
    13
    Романьоли
    34
    Гила
    77
    Марушич
    32
    Катальди
    20
    Дзакканьи
    6
    Камада
    9
    Педро
    19
    Кастелланос
    7
    Андерсон
    3-3-2-1-1
    1
    Щесны
    6
    Данило
    3
    Бремер
    24
    Ругани
    2
    Де Шильо
    5
    Локателли
    27
    Камбьясо
    25
    Рабьо
    20
    Миретти
    7
    Кьеза
    18
    Кен
    32
    Катальди
    5
    Весино
    5
    Весино
    32
    Катальди
    6
    Камада
    8
    Гендузи
    8
    Гендузи
    6
    Камада
    20
    Дзакканьи
    10
    Альберто
    10
    Альберто
    20
    Дзакканьи
    9
    Педро
    18
    Исаксен
    18
    Исаксен
    9
    Педро
    19
    Кастелланос
    17
    Иммобиле
    17
    Иммобиле
    19
    Кастелланос
    20
    Миретти
    16
    МакКенни
    16
    МакКенни
    20
    Миретти
    2
    Де Шильо
    17
    Айлинг
    17
    Айлинг
    2
    Де Шильо
    7
    Кьеза
    15
    Йилдыз
    15
    Йилдыз
    7
    Кьеза
    27
    Камбьясо
    22
    Веа
    22
    Веа
    27
    Камбьясо
    Остались в запасе
    Лацио
    Ювентус
    59
    Давиде Ренцетти
    ВР
    33
    Луиджи Сепе
    ВР
    4
    Патрик
    ЦЗ
    23
    Эльсеид Хюсай
    ПЗ
    Главный тренер
    Игор Тудор
    36
    Маттиа Перин
    ВР
    23
    Карло Пинсольо
    ВР
    33
    Тиагу Джало
    ЦЗ
    4
    Федерико Гатти
    ЦЗ
    47
    Жозеф Нонге
    ЦП
    41
    Ханс Николусси Кавилья
    ЦП
    39
    Nikola Sekulov
    ЦФ
    Главный тренер
    Массимилиано Аллегри
    Остались в запасе
    59
    Давиде Ренцетти
    ВР
    33
    Луиджи Сепе
    ВР
    4
    Патрик
    ЦЗ
    23
    Эльсеид Хюсай
    ПЗ
    Остались в запасе
    36
    Маттиа Перин
    ВР
    23
    Карло Пинсольо
    ВР
    33
    Тиагу Джало
    ЦЗ
    4
    Федерико Гатти
    ЦЗ
    47
    Жозеф Нонге
    ЦП
    41
    Ханс Николусси Кавилья
    ЦП
    39
    Nikola Sekulov
    ЦФ
    Главный тренер
    Игор Тудор
    Главный тренер
    Массимилиано Аллегри
    Статистика матча Лацио - Ювентус
    1
    3
    Всего ударов по воротам
    16
    9
    Удары в створ
    4
    3
    Владение мячом %
    65
    35
    Желтые карточки
    1
    3
    Угловые удары
    7
    2
    Нарушения
    12
    10
    Офсайды
    1
    0
    Количество передач
    644
    353
    Сейвы
    3
    3
    Точность передач %
    88
    77
    Удары мимо ворот
    8
    3
    Блокированные удары
    4
    3
    Удары из пределов штрафной
    9
    7
    Удары из-за пределов штрафной
    7
    2
    xG (ожидаемые голы)
    1.11
    0.58
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Ювентуса», 30-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта 2024, в 20:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио»«Ювентус»

    «Лацио» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    30.03.2024 10:32
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