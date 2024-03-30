Лацио
30.03.2024, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 30 тур
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 0
Матч завершен
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Ювентус
90+3' А. Марушич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
35
Христос Мандас
ВР
15
Николо Казале
ЦЗ
13
Алессио Романьоли
ЦЗ
34
Марио Гила
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
32
Данило Катальди
(К) ЦП
6
Даичи Камада
АП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
20
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
9
Педро
ПВ
19
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Ювентус
1
Войцех Щесны
ВР
27
Андреа Камбьясо
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
6
Данило
(К) ПЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
25
Адриан Рабьо
ЦП
20
Фабио Миретти
ЦП
7
Федерико Кьеза
ЛВ
18
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Лацио
59
Давиде Ренцетти
ВР
33
Луиджи Сепе
ВР
4
Патрик
ЦЗ
23
Эльсеид Хюсай
ПЗ
5
Матиас Весино
ЦП
8
Маттео Гендузи
ЦП
10
Луис Альберто
АП
18
Густав Исаксен
ПП
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
Ювентус
36
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
33
Тиагу Джало
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
47
Жозеф Нонге
ЦП
16
Уэстон МакКенни
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
17
Самуэль Айлинг
ЛВ
39
Nikola Sekulov
ЦФ
15
Кенан Йилдыз
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
4-1-3-2
35
Мандас
15
Казале
13
Романьоли
34
Гила
77
Марушич
32
Катальди
20
Дзакканьи
6
Камада
9
Педро
19
Кастелланос
7
Андерсон
3-3-2-1-1
1
Щесны
6
Данило
3
Бремер
24
Ругани
2
Де Шильо
5
Локателли
27
Камбьясо
25
Рабьо
20
Миретти
7
Кьеза
18
Кен
32
Катальди
5
Весино
5
Весино
32
Катальди
6
Камада
8
Гендузи
8
Гендузи
6
Камада
20
Дзакканьи
10
Альберто
10
Альберто
20
Дзакканьи
9
Педро
18
Исаксен
18
Исаксен
9
Педро
19
Кастелланос
17
Иммобиле
17
Иммобиле
19
Кастелланос
20
Миретти
16
МакКенни
16
МакКенни
20
Миретти
2
Де Шильо
17
Айлинг
17
Айлинг
2
Де Шильо
7
Кьеза
15
Йилдыз
15
Йилдыз
7
Кьеза
27
Камбьясо
22
Веа
22
Веа
27
Камбьясо
Остались в запасе
Лацио
Ювентус
59
Давиде Ренцетти
ВР
33
Луиджи Сепе
ВР
4
Патрик
ЦЗ
23
Эльсеид Хюсай
ПЗ
Главный тренер
Игор Тудор
36
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
33
Тиагу Джало
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
47
Жозеф Нонге
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
39
Nikola Sekulov
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
59
Давиде Ренцетти
ВР
33
Луиджи Сепе
ВР
4
Патрик
ЦЗ
23
Эльсеид Хюсай
ПЗ
Остались в запасе
36
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
33
Тиагу Джало
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
47
Жозеф Нонге
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
39
Nikola Sekulov
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Лацио - Ювентус
1
3
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
65
35
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Ювентуса», 30-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта 2024, в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Ювентус»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1»
- Также игру будет транслировать «Фонбет».