СКА-Хабаровск
30.03.2024, суббота, 14:00
Россия. Первая лига, 25 тур
Россия. Первая лига, 25 тур
3 : 1
Матч завершен
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Сокол
4' М. Мусалов
43' И. Петров (П)
70' А. Максименко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
50
Владимир Сугробов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
4
Олег Кожемякин
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
95
Илья Петров
ЦП
8
Игорь Коновалов
ЦП
7
Артем Симонян
АП
21
Кирилл Никитин
ЛВ
11
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Сокол
35
Петр Косаревский
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
44
Илья Сериков
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
28
Павел Забелин
ЦП
21
Никита Козловский
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
24
Михаил Мальцев
АП
77
Дмитрий Сасин
АП
10
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
СКА-Хабаровск
78
Ислам Имамов
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
86
Кирилл Ершов
ЛЗ
55
Артем Быков
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
14
Юрий Бавин
ЦП
70
Андрей Савинов
АП
31
Андрей Никитин
ЛВ
91
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
29
Яо Шарль
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
5
Амир Батырев
АП
7
Владислав Самко
ЛВ
55
Артем Максименко
ПВ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
4-3-2-1
50
Сугробов
5
Мусалов
96
Рукас
4
Кожемякин
44
Корнюшин
92
Подберезкин
95
Петров
8
Коновалов
21
Никитин
7
Симонян
11
Гонгапшев
4-2-3-1
35
Косаревский
27
Молодцов
44
Сериков
99
Евдокимов
66
Гудков
28
Забелин
21
Козловский
24
Мальцев
77
Сасин
11
Бабаев
10
Морозов
5
Мусалов
57
Бегун
57
Бегун
5
Мусалов
96
Рукас
17
Покидышев
17
Покидышев
96
Рукас
92
Подберезкин
70
Савинов
70
Савинов
92
Подберезкин
44
Сериков
52
Леонтьев
52
Леонтьев
44
Сериков
24
Мальцев
5
Батырев
5
Батырев
24
Мальцев
21
Козловский
7
Самко
7
Самко
21
Козловский
10
Морозов
55
Максименко
55
Максименко
10
Морозов
11
Бабаев
56
Ивахнов
56
Ивахнов
11
Бабаев
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Сокол
78
Ислам Имамов
ВР
86
Кирилл Ершов
ЛЗ
55
Артем Быков
ЦЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
14
Юрий Бавин
ЦП
31
Андрей Никитин
ЛВ
91
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
29
Яо Шарль
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
1
Тимур Крайков
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
Главный тренер
Алексей Бага
Остались в запасе
78
Ислам Имамов
ВР
86
Кирилл Ершов
ЛЗ
55
Артем Быков
ЦЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
14
Юрий Бавин
ЦП
31
Андрей Никитин
ЛВ
91
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
29
Яо Шарль
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
Главный тренер
Роман Шаронов
Главный тренер
Алексей Бага
Статистика матча СКА-Хабаровск - Сокол
Смотреть прямую трансляцию матча «СКА-Хабаровск» против «Сокола», 25-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта 2024, в 14:00 по московскому времени.
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