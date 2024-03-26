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    Франция – Чили: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2024

    Франция
    26.03.2024, вторник, 23:00
    Товарищеские матчи. Сборные
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.28
    Х
    5.6
    П2
    10.5
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    Чили
    Статистика матча Франция - Чили
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Франция против Чили на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 марта 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Франция – Чили

    Франция – Чили: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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