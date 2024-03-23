Англия
23.03.2024, суббота, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Идет первый тайм 9‘
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П1
1.9
Х
3.55
П2
4.1
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Бразилия
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Бен Чилвел
ЛЗ
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
(К) ПЗ
4
Деклан Райс
ОП
10
Джуд Беллингем
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
7
Фил Фоден
ЛВ
11
Энтони Гордон
ЛВ
9
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Бразилия
1
Бенто
ВР
6
Венделл
ЛЗ
25
Лукас Бералдо
ЦЗ
14
Фабрисио Бруно
ЦЗ
2
Данило
(К) ПЗ
15
Жоао Гомес
ЦП
5
Бруно Гимарайнс
ЦП
8
Лукас Пакета
АП
7
Винисиус
ЛВ
10
Родриго
ПВ
11
Рафинья
ПВ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Англия
22
Аарон Рэмсдейл
ВР
13
Сэм Джонстон
ВР
15
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
12
Эзри Конса
ЦЗ
16
Джо Гомес
ЦЗ
14
Льюис Данк
ЦЗ
21
Кобби Майну
ЦП
20
Джеймс Мэддисон
АП
19
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Джаррод Боуэн
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Бразилия
23
Лео Жардим
ВР
12
Рафаэл
ВР
24
Айртон
ЛЗ
3
Мурило Серкейра
ЦЗ
4
Бремер
ЦЗ
13
Ян Коуто
ПЗ
26
Пабло Майя
ОП
17
Андре
ОП
18
Дуглас Луис
ОП
19
Андреас Перейра
АП
16
Пепе
ЛВ
22
Галено
ЛВ
20
Савио
ПВ
21
Эндрик
ЦФ
9
Ришарлисон
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Пикфорд
3
Чилвел
6
Магуайр
5
Стоунз
2
Уокер
4
Райс
10
Беллингем
8
Галлахер
11
Гордон
7
Фоден
9
Уоткинс
4-2-3-1
1
Бенто
2
Данило
25
Бералдо
14
Бруно
6
Венделл
15
Гомес
5
Гимарайнс
11
Рафинья
8
Пакета
7
Винисиус
10
Родриго
Остались в запасе
Англия
Бразилия
22
Аарон Рэмсдейл
ВР
13
Сэм Джонстон
ВР
15
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
12
Эзри Конса
ЦЗ
16
Джо Гомес
ЦЗ
14
Льюис Данк
ЦЗ
21
Кобби Майну
ЦП
20
Джеймс Мэддисон
АП
19
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Джаррод Боуэн
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
23
Лео Жардим
ВР
12
Рафаэл
ВР
24
Айртон
ЛЗ
3
Мурило Серкейра
ЦЗ
4
Бремер
ЦЗ
13
Ян Коуто
ПЗ
26
Пабло Майя
ОП
17
Андре
ОП
18
Дуглас Луис
ОП
19
Андреас Перейра
АП
16
Пепе
ЛВ
22
Галено
ЛВ
20
Савио
ПВ
21
Эндрик
ЦФ
9
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
22
Аарон Рэмсдейл
ВР
13
Сэм Джонстон
ВР
15
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
12
Эзри Конса
ЦЗ
16
Джо Гомес
ЦЗ
14
Льюис Данк
ЦЗ
21
Кобби Майну
ЦП
20
Джеймс Мэддисон
АП
19
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Джаррод Боуэн
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Остались в запасе
23
Лео Жардим
ВР
12
Рафаэл
ВР
24
Айртон
ЛЗ
3
Мурило Серкейра
ЦЗ
4
Бремер
ЦЗ
13
Ян Коуто
ПЗ
26
Пабло Майя
ОП
17
Андре
ОП
18
Дуглас Луис
ОП
19
Андреас Перейра
АП
16
Пепе
ЛВ
22
Галено
ЛВ
20
Савио
ПВ
21
Эндрик
ЦФ
9
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Англия - Бразилия
Владение мячом %
24
76
Нарушения
2
2
Офсайды
1
0
Количество передач
17
58
Точность передач %
82
87
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Англия против Бразилии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 марта 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Англия – Бразилия
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Матч будет транслировать «Pari».