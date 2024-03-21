Босния и Герцеговина
21.03.2024, четверг, 22:45
Отбор ЧЕ-2024, 1/2 финала
Отбор ЧЕ-2024, 1/2 финала
1 : 2
Матч завершен
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Украина
56' Н. Матвиенко (АГ)
85' Р. Яремчук
88' А. Довбик
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Босния и Герцеговина
12
Ибрахим Сехич
ВР
7
Амар Дедич
ЛЗ
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
3
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
16
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
4
Юсуф Газибегович
ПЗ
8
Раде Крунич
ЦП
20
Харис Хайрадинович
ЦП
13
Гойко Цимирот
ЦП
23
Эрмедин Демирович
ЦФ
11
Эдин Джеко
(К) ЦФ
Главный тренер
Саво Милошевич
Украина
23
Андрей Лунин
ВР
17
Александр Зинченко
(К) ЛЗ
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
2
Ефим Конопля
ПЗ
14
Владимир Бражко
ОП
7
Георгий Судаков
АП
10
Михаил Мудрик
ЛВ
20
Александр Зубков
ПВ
11
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Босния и Герцеговина
1
Никола Васили
ВР
22
Кенан Пирич
ВР
2
Элдар Цивич
ЛЗ
21
Нихад Муякич
ЦЗ
19
Аднан Ковачевич
ЦЗ
10
Миралем Пьянич
ЦП
18
Денис Хусейнбашич
ЦП
14
Дал Варесанович
АП
17
Амар Рахманович
АП
6
Иван Башич
АП
9
Смаил Превляк
ЦФ
15
Харис Табакович
ЦФ
Украина
12
Анатолий Трубин
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
3
Богдан Михайличенко
ЛЗ
4
Максим Таловеров
ЦЗ
15
Валерий Бондарь
ЦЗ
21
Александр Тымчик
ПЗ
5
Сергей Сидорчук
ЦП
6
Николай Шапаренко
ЦП
8
Руслан Малиновский
АП
19
Алексей Гуцуляк
ЛВ
18
Владислав Ванат
ЦФ
9
Роман Яремчук
ЦФ
3-2-3-2
12
Сехич
7
Дедич
3
Хаджикадунич
16
Ахмедходжич
5
Колашинац
4
Газибегович
8
Крунич
20
Хайрадинович
13
Цимирот
11
Джеко
23
Демирович
3-3-3-1
23
Лунин
17
Зинченко
13
Забарный
22
Матвиенко
2
Конопля
14
Бражко
16
Миколенко
20
Зубков
7
Судаков
10
Мудрик
11
Довбик
7
Дедич
2
Цивич
2
Цивич
7
Дедич
16
Ахмедходжич
19
Ковачевич
19
Ковачевич
16
Ахмедходжич
20
Хайрадинович
10
Пьянич
10
Пьянич
20
Хайрадинович
8
Крунич
17
Рахманович
17
Рахманович
8
Крунич
11
Довбик
4
Таловеров
4
Таловеров
11
Довбик
17
Зинченко
8
Малиновский
8
Малиновский
17
Зинченко
14
Бражко
9
Яремчук
9
Яремчук
14
Бражко
Остались в запасе
Босния и Герцеговина
Украина
1
Никола Васили
ВР
22
Кенан Пирич
ВР
21
Нихад Муякич
ЦЗ
18
Денис Хусейнбашич
ЦП
14
Дал Варесанович
АП
6
Иван Башич
АП
9
Смаил Превляк
ЦФ
15
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Саво Милошевич
12
Анатолий Трубин
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
3
Богдан Михайличенко
ЛЗ
15
Валерий Бондарь
ЦЗ
21
Александр Тымчик
ПЗ
5
Сергей Сидорчук
ЦП
6
Николай Шапаренко
ЦП
19
Алексей Гуцуляк
ЛВ
18
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
1
Никола Васили
ВР
22
Кенан Пирич
ВР
21
Нихад Муякич
ЦЗ
18
Денис Хусейнбашич
ЦП
14
Дал Варесанович
АП
6
Иван Башич
АП
9
Смаил Превляк
ЦФ
15
Харис Табакович
ЦФ
Остались в запасе
12
Анатолий Трубин
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
3
Богдан Михайличенко
ЛЗ
15
Валерий Бондарь
ЦЗ
21
Александр Тымчик
ПЗ
5
Сергей Сидорчук
ЦП
6
Николай Шапаренко
ЦП
19
Алексей Гуцуляк
ЛВ
18
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Саво Милошевич
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Босния и Герцеговина - Украина
4
3
Всего ударов по воротам
6
12
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
34
66
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
2
4
Смотреть прямую трансляцию матча Босния и Герцеговина против Украины, 1/2 отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 марта 2024, в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Босния и Герцеговина – Украина
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
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