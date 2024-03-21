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Смотреть прямую трансляцию матча Босния и Герцеговина против Украины, 1/2 отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 марта 2024, в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Босния и Герцеговина – Украина