СКА-Хабаровск
18.03.2024, понедельник, 18:00
Россия. Первая лига, 23 тур
Россия. Первая лига, 23 тур
- : -
Не начался
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П1
2.75
Х
2.9
П2
2.9
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Торпедо
Статистика матча СКА-Хабаровск - Торпедо
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «СКА-Хабаровск» против «Торпедо», 23-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 марта 2024, в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «СКА-Хабаровск» – «Торпедо»
- Матч будет транслировать «Pari».