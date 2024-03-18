Черноморец
18.03.2024, понедельник, 15:00
Россия. Первая лига, 23 тур
Россия. Первая лига, 23 тур
- : -
Не начался
Смотреть трансляцию
П1
2.13
Х
3.15
П2
3.75
Реклама, 18+
Шинник
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
30
Олег Красильниченко
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
5
Виктор Гараев
ЦЗ
81
Никита Мельников
ЦЗ
64
Олег Ланин
ОП
35
Иван Енин
ОП
23
Иван Зазвонкин
АП
27
Даниил Гурченко
ПВ
9
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Шинник
56
Александр Довбня
ВР
13
Андрей Семенов
ЛЗ
27
Седрик Гогуа
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
77
Эдуард Валиахметов
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
11
Владислав Саусь
АП
61
Артем Малахов
ПВ
19
Илья Рубцов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Черноморец
62
Иван Будачев
ВР
22
Дмитрий Ребров
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
13
Владислав Кириленко
ЦЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
88
Александр Попович
ОП
24
Юрий Будагян
ЦП
10
Зикрула Магомедов
ЦП
7
Антон Антонов
ЦП
71
Дмитрий Яковлев
ЦФ
97
Никита Никифоров
ЦФ
Шинник
75
Денис Вамбольт
ВР
44
Роман Шишков
ЦЗ
4
Глеб Якушевич
ЦЗ
89
Ben Aziz Isma Zagre
ЦЗ
3
Максим Поляков
ЦП
76
Данила Сухомлинов
АП
34
Павел Кузнецов
ЛВ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
9
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
3-4-2-1
1
Фролкин
44
Чичинадзе
5
Гараев
81
Мельников
30
Красильниченко
64
Ланин
35
Енин
17
Фомин
23
Зазвонкин
27
Гурченко
9
Уридия
4-1-2-2-1
56
Довбня
77
Валиахметов
27
Гогуа
53
Котин
13
Семенов
38
Алейников
5
Зинков
50
Голубев
61
Малахов
11
Саусь
19
Рубцов
Остались в запасе
Черноморец
Шинник
62
Иван Будачев
ВР
22
Дмитрий Ребров
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
13
Владислав Кириленко
ЦЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
88
Александр Попович
ОП
24
Юрий Будагян
ЦП
10
Зикрула Магомедов
ЦП
7
Антон Антонов
ЦП
71
Дмитрий Яковлев
ЦФ
97
Никита Никифоров
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
75
Денис Вамбольт
ВР
44
Роман Шишков
ЦЗ
4
Глеб Якушевич
ЦЗ
89
Ben Aziz Isma Zagre
ЦЗ
3
Максим Поляков
ЦП
76
Данила Сухомлинов
АП
34
Павел Кузнецов
ЛВ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
9
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Остались в запасе
62
Иван Будачев
ВР
22
Дмитрий Ребров
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
13
Владислав Кириленко
ЦЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
88
Александр Попович
ОП
24
Юрий Будагян
ЦП
10
Зикрула Магомедов
ЦП
7
Антон Антонов
ЦП
71
Дмитрий Яковлев
ЦФ
97
Никита Никифоров
ЦФ
Остались в запасе
75
Денис Вамбольт
ВР
44
Роман Шишков
ЦЗ
4
Глеб Якушевич
ЦЗ
89
Ben Aziz Isma Zagre
ЦЗ
3
Максим Поляков
ЦП
76
Данила Сухомлинов
АП
34
Павел Кузнецов
ЛВ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
9
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча Черноморец - Шинник
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Шинника», 23-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 марта 2024, в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец» – «Шинник»
- Матч будет транслировать «Pari».