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    • «Ленинградец» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2024

    «Ленинградец» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2024

    Ленинградец
    18.03.2024, понедельник, 15:00
    Россия. Первая лига, 23 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    2.8
    Х
    2.9
    П2
    2.85
    Реклама, 18+
    Енисей
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Ленинградец
    16
    Никита Карабашев
    ВР
    97
    Андрей Хитяев
    ЛЗ
    20
    Владислав Волков
    ЦЗ
    44
    Никита Калугин
    ЦЗ
    33
    Андрей Яковлев
    ЦЗ
    6
    Максим Беляев
    ЦЗ
    10
    Михаил Горелишвили
    ЛП
    21
    Владислав Шепелев
    ОП
    47
    Руслан Казаков
    ЦП
    7
    Руслан Апеков
    ЛВ
    77
    Максим Бачинский
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Кирьяков
    Енисей
    38
    Евгений Ставер
    ВР
    80
    Вячеслав Бардыбахин
    ЛЗ
    33
    Александр Масловский
    ЛЗ
    29
    Владимир Хозин
    ЦЗ
    96
    Херман Феррейра
    ЦЗ
    21
    Егор Иванов
    ЦП
    12
    Никита Раздорских
    ЦП
    8
    Александр Ломакин
    ЦП
    11
    Денис Тихонов
    ЛВ
    87
    Андрей Мазурин
    ЛВ
    75
    Андрей Окладников
    ЦФ
    Главный тренер
    Андрей Тихонов
    Ленинградец
    91
    Андрей Зайцев
    ВР
    1
    Егор Смирнов
    ВР
    17
    Валерий Каптилов
    ЛЗ
    3
    Сергей Костин
    ЦЗ
    2
    Сергей Николаев
    ЦЗ
    4
    Роман Кудрявцев
    ЦЗ
    18
    Эдуард Суханов
    ОП
    46
    Виталий Горулев
    ЦП
    73
    Даниил Соколов
    АП
    59
    Кирилл Колесниченко
    ЛВ
    23
    Сергей Ильин
    ЛВ
    30
    Никита Розманов
    ЦФ
    90
    Виталий Жиронкин
    ЦФ
    Енисей
    1
    Станислав Антипин
    ВР
    5
    Виталий Стежко
    ЦЗ
    55
    Никита Богатырев
    ЦЗ
    13
    Николай Марков
    ПЗ
    27
    Анатолий Немченко
    ЦП
    17
    Антон Орлов
    ЦП
    77
    Михаил Гащенков
    ЦП
    10
    Шамиль Саадуев
    АП
    9
    Максим Савельев
    ЦФ
    3-3-2-1-1
    16
    Карабашев
    44
    Калугин
    33
    Яковлев
    6
    Беляев
    97
    Хитяев
    21
    Шепелев
    20
    Волков
    10
    Горелишвили
    47
    Казаков
    7
    Апеков
    77
    Бачинский
    4-3-2-1
    38
    Ставер
    80
    Бардыбахин
    29
    Хозин
    96
    Феррейра
    33
    Масловский
    21
    Иванов
    12
    Раздорских
    8
    Ломакин
    11
    Тихонов
    87
    Мазурин
    75
    Окладников
    Остались в запасе
    Ленинградец
    Енисей
    91
    Андрей Зайцев
    ВР
    1
    Егор Смирнов
    ВР
    17
    Валерий Каптилов
    ЛЗ
    3
    Сергей Костин
    ЦЗ
    2
    Сергей Николаев
    ЦЗ
    4
    Роман Кудрявцев
    ЦЗ
    18
    Эдуард Суханов
    ОП
    46
    Виталий Горулев
    ЦП
    73
    Даниил Соколов
    АП
    59
    Кирилл Колесниченко
    ЛВ
    23
    Сергей Ильин
    ЛВ
    30
    Никита Розманов
    ЦФ
    90
    Виталий Жиронкин
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Кирьяков
    1
    Станислав Антипин
    ВР
    5
    Виталий Стежко
    ЦЗ
    55
    Никита Богатырев
    ЦЗ
    13
    Николай Марков
    ПЗ
    27
    Анатолий Немченко
    ЦП
    17
    Антон Орлов
    ЦП
    77
    Михаил Гащенков
    ЦП
    10
    Шамиль Саадуев
    АП
    9
    Максим Савельев
    ЦФ
    Главный тренер
    Андрей Тихонов
    Остались в запасе
    91
    Андрей Зайцев
    ВР
    1
    Егор Смирнов
    ВР
    17
    Валерий Каптилов
    ЛЗ
    3
    Сергей Костин
    ЦЗ
    2
    Сергей Николаев
    ЦЗ
    4
    Роман Кудрявцев
    ЦЗ
    18
    Эдуард Суханов
    ОП
    46
    Виталий Горулев
    ЦП
    73
    Даниил Соколов
    АП
    59
    Кирилл Колесниченко
    ЛВ
    23
    Сергей Ильин
    ЛВ
    30
    Никита Розманов
    ЦФ
    90
    Виталий Жиронкин
    ЦФ
    Остались в запасе
    1
    Станислав Антипин
    ВР
    5
    Виталий Стежко
    ЦЗ
    55
    Никита Богатырев
    ЦЗ
    13
    Николай Марков
    ПЗ
    27
    Анатолий Немченко
    ЦП
    17
    Антон Орлов
    ЦП
    77
    Михаил Гащенков
    ЦП
    10
    Шамиль Саадуев
    АП
    9
    Максим Савельев
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Кирьяков
    Главный тренер
    Андрей Тихонов
    Статистика матча Ленинградец - Енисей
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ленинградец» против «Енисея», 23-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 марта 2024, в 15:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ленинградец» – «Енисей»

    «Ленинградец» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2024

    Источник: «Бомбардир»

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