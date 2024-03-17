Челси
17.03.2024, воскресенье, 15:45
Англия. Кубок, 1/4 финала
Англия. Кубок, 1/4 финала
4 : 2
Матч завершен
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Лестер
13' М. Кукурелья
45+1' К. Палмер
90+2' К. Чуквуемека
90+8' Н. Мадуэке
51' А. Дисаси (АГ)
62' С. Мавидиди
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Роберт Санчес
ВР
3
Марк Кукурелья
ЛЗ
14
Трево Чалоба
ЦЗ
2
Аксель Дисаси
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
23
Конор Галлахер
(К) ЦП
7
Рахим Стерлинг
ЛВ
10
Михаил Мудрик
ЛВ
20
Коул Палмер
ПВ
15
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Лестер
41
Якуб Столярчик
ВР
5
Каллум Дойл
ЛЗ
3
Вут Фас
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
17
Хамза Чодури
(К) ПЗ
22
Кирман Дьюсбери-Холл
ОП
8
Гарри Уинкс
ЦП
25
Онини Ндиди
ЦП
18
Иссахаку Фатаву
АП
20
Патсон Дака
ЦФ
10
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Челси
28
Джордже Петрович
ВР
21
Бен Чилвел
ЛЗ
6
Тиаго Силва
ЦЗ
63
Джош Ачампонг
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
17
Кэрни Чуквуемека
ЦП
79
Олли Харрисон
ЦП
11
Нони Мадуэке
ПВ
36
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Лестер
1
Дэнни Уорд
ВР
45
Бен Нельсон
ЦЗ
4
Конор Коди
ЦЗ
2
Джеймс Джастин
ПЗ
40
Ванья Маркал
ЦП
29
Юнус Акгюн
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
14
Келечи Ихеначо
ЦФ
28
Томас Кэннон
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Санчес
3
Кукурелья
14
Чалоба
2
Дисаси
27
Густо
25
Кайседо
23
Галлахер
10
Мудрик
7
Стерлинг
15
Джексон
20
Палмер
4-1-2-1-2
41
Столярчик
17
Чодури
3
Фас
23
Вестергор
5
Дойл
22
Дьюсбери-Холл
8
Уинкс
25
Ндиди
18
Фатаву
10
Мавидиди
20
Дака
3
Кукурелья
21
Чилвел
21
Чилвел
3
Кукурелья
10
Мудрик
17
Чуквуемека
17
Чуквуемека
10
Мудрик
7
Стерлинг
11
Мадуэке
11
Мадуэке
7
Стерлинг
25
Ндиди
4
Коди
4
Коди
25
Ндиди
10
Мавидиди
2
Джастин
2
Джастин
10
Мавидиди
18
Фатаву
29
Акгюн
29
Акгюн
18
Фатаву
Остались в запасе
Челси
Лестер
28
Джордже Петрович
ВР
6
Тиаго Силва
ЦЗ
63
Джош Ачампонг
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
79
Олли Харрисон
ЦП
36
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Дэнни Уорд
ВР
45
Бен Нельсон
ЦЗ
40
Ванья Маркал
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
14
Келечи Ихеначо
ЦФ
28
Томас Кэннон
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
28
Джордже Петрович
ВР
6
Тиаго Силва
ЦЗ
63
Джош Ачампонг
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
79
Олли Харрисон
ЦП
36
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Остались в запасе
1
Дэнни Уорд
ВР
45
Бен Нельсон
ЦЗ
40
Ванья Маркал
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
14
Келечи Ихеначо
ЦФ
28
Томас Кэннон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Челси - Лестер
1
2
Всего ударов по воротам
26
5
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Ливерпуля», 1/4 Кубка Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 марта 2024, в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Pari».