Челси
17.03.2024, воскресенье, 15:45
Англия. Кубок, 1/4 финала
Англия. Кубок, 1/4 финала
- : -
Не начался
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П1
1.45
Х
5.2
П2
6.7
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Лестер
Статистика матча Челси - Лестер
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Лестера», 1/4 финала Кубка Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 марта 2024, в 15:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Лестер»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Pari».