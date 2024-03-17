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    • «Монако» – «Лорьян»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 марта 2024

    «Монако» – «Лорьян»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 марта 2024

    Монако
    17.03.2024, воскресенье, 17:00
    Франция. Лига 1, 26 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.35
    Х
    5.7
    П2
    8.5
    Реклама, 18+
    Лорьян
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Монако
    1
    Радослав Майецки
    ВР
    20
    Кассум Уаттара
    ЛЗ
    5
    Тило Керер
    ЦЗ
    3
    Гильермо Марипан
    ЦЗ
    99
    Уилфрид Синго
    ПЗ
    17
    Александр Головин
    ЛП
    19
    Юссуф Фофана
    ЦП
    6
    Денис Закария
    ЦП
    18
    Такуми Минамино
    ПП
    10
    Виссам Бен-Йеддер
    ЦФ
    29
    Фоларин Балогун
    ЦФ
    Главный тренер
    Адольф Хюттер
    Лорьян
    38
    Ивон Мвого
    ВР
    15
    Жульен Лапорт
    ЦЗ
    32
    Натаниэль Аджей
    ЦЗ
    95
    Жедеон Калулу
    ЦЗ
    37
    Тео Ле Бри
    ЛП
    14
    Тьему Бакайоко
    ЦП
    19
    Лоран Абержель
    ЦП
    21
    Жюльен Понко
    ЦП
    44
    Айман Кари
    ЦП
    7
    Панос Кацерис
    ПП
    9
    Мохамед Бамба
    ЦФ
    Главный тренер
    Режи Ле Брис
    Монако
    Лорьян
    4-4-2
    1
    Майецки
    20
    Уаттара
    5
    Керер
    3
    Марипан
    99
    Синго
    17
    Головин
    19
    Фофана
    6
    Закария
    18
    Минамино
    29
    Балогун
    10
    Бен-Йеддер
    3-5-1-1
    38
    Мвого
    15
    Лапорт
    32
    Аджей
    95
    Калулу
    7
    Кацерис
    19
    Абержель
    21
    Понко
    44
    Кари
    37
    Ле Бри
    14
    Бакайоко
    9
    Бамба
    Остались в запасе
    Монако
    Лорьян
    Главный тренер
    Адольф Хюттер
    Главный тренер
    Режи Ле Брис
    Остались в запасе
    Остались в запасе
    Главный тренер
    Адольф Хюттер
    Главный тренер
    Режи Ле Брис
    Статистика матча Монако - Лорьян
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Лорьяна», 26-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 марта 2024, в 17:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако»«Лорьян»

    «Монако» – «Лорьян»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 марта 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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