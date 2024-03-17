Монако
17.03.2024, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 26 тур
Франция. Лига 1, 26 тур
- : -
Не начался
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П1
1.35
Х
5.7
П2
8.5
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Лорьян
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Монако
1
Радослав Майецки
ВР
20
Кассум Уаттара
ЛЗ
5
Тило Керер
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
99
Уилфрид Синго
ПЗ
17
Александр Головин
ЛП
19
Юссуф Фофана
ЦП
6
Денис Закария
ЦП
18
Такуми Минамино
ПП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
29
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
32
Натаниэль Аджей
ЦЗ
95
Жедеон Калулу
ЦЗ
37
Тео Ле Бри
ЛП
14
Тьему Бакайоко
ЦП
19
Лоран Абержель
ЦП
21
Жюльен Понко
ЦП
44
Айман Кари
ЦП
7
Панос Кацерис
ПП
9
Мохамед Бамба
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Брис
Монако
Лорьян
4-4-2
1
Майецки
20
Уаттара
5
Керер
3
Марипан
99
Синго
17
Головин
19
Фофана
6
Закария
18
Минамино
29
Балогун
10
Бен-Йеддер
3-5-1-1
38
Мвого
15
Лапорт
32
Аджей
95
Калулу
7
Кацерис
19
Абержель
21
Понко
44
Кари
37
Ле Бри
14
Бакайоко
9
Бамба
Остались в запасе
Монако
Лорьян
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Режи Ле Брис
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Режи Ле Брис
Статистика матча Монако - Лорьян
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Лорьяна», 26-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 марта 2024, в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Лорьян»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Pari».