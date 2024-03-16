Манчестер Сити
16.03.2024, суббота, 20:30
Англия. Кубок, 1/4 финала
Англия. Кубок, 1/4 финала
- : -
Не начался
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П1
1.25
Х
6.9
П2
12
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Ньюкасл
Статистика матча Манчестер Сити - Ньюкасл
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Ньюкасла», 1/4 Кубка Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта 2024, в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Ньюкасл»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Pari».