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Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Ньюкасла», 1/4 Кубка Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта 2024, в 20:30 по московскому времени.