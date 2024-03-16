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    • «Осасуна» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2024

    «Осасуна» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2024

    Осасуна
    16.03.2024, суббота, 18:15
    Испания. Примера, 29 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    6.5
    Х
    4.4
    П2
    1.53
    Реклама, 18+
    Реал
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Осасуна
    1
    Серхио Эррера
    ВР
    4
    Унаи Гарсия
    ЦЗ
    28
    Хорхе Эррандо
    ЦЗ
    24
    Алехандро Катена
    ЦЗ
    22
    Йохан Мохика
    ЛП
    10
    Икер Муньос
    ЦП
    7
    Хон Монкайола
    ЦП
    6
    Лукас Торро
    ЦП
    14
    Рубен Гарсия
    ЦП
    12
    Хесус Аресо
    ПП
    17
    Анте Будимир
    ЦФ
    Главный тренер
    Хагоба Аррасате
    Реал
    13
    Андрей Лунин
    ВР
    23
    Ферлан Менди
    ЛЗ
    22
    Антонио Рюдигер
    ЦЗ
    6
    Начо
    ЦЗ
    17
    Лукас
    ПЗ
    12
    Эдуардо Камавинга
    ЦП
    21
    Браим Диас
    ЦП
    10
    Лука Модрич
    ЦП
    15
    Федерико Вальверде
    ЦП
    7
    Винисиус
    ЦФ
    11
    Родриго
    ЦФ
    Главный тренер
    Карло Анчелотти
    Осасуна
    Реал
    3-5-1-1
    1
    Эррера
    4
    Гарсия
    28
    Эррандо
    24
    Катена
    22
    Мохика
    7
    Монкайола
    6
    Торро
    14
    Гарсия
    12
    Аресо
    10
    Муньос
    17
    Будимир
    4-4-2
    13
    Лунин
    17
    Лукас
    22
    Рюдигер
    6
    Начо
    23
    Менди
    21
    Диас
    10
    Модрич
    15
    Вальверде
    12
    Камавинга
    11
    Родриго
    7
    Винисиус
    Остались в запасе
    Осасуна
    Реал
    Главный тренер
    Хагоба Аррасате
    Главный тренер
    Карло Анчелотти
    Остались в запасе
    Остались в запасе
    Главный тренер
    Хагоба Аррасате
    Главный тренер
    Карло Анчелотти
    Статистика матча Осасуна - Реал
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Осасуна» против «Реала», 29-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта 2024, в 18:15 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осасуна» – «Реал»

    Осасуна-Реал Мадрид смотреть онлайн 16 марта

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    Источник: «Бомбардир»

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