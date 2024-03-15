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Смотреть прямую трансляцию матча «Эмполи» против «Болоньи», 29-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта 2024, в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эмполи» – «Болонья»