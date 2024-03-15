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    • «Эмполи» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2024

    «Эмполи» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2024

    Эмполи
    15.03.2024, пятница, 22:45
    Италия. Серия А, 29 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    4
    Х
    3.25
    П2
    2.1
    Реклама, 18+
    Болонья
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Эмполи
    25
    Элия Каприле
    ВР
    33
    Себастьяно Луперто
    ЦЗ
    34
    Ардиан Исмайли
    ЦЗ
    4
    Себастьян Валюкевич
    ЦЗ
    3
    Джузеппе Пеццелла
    ЛП
    27
    Шимон Журковски
    ЦП
    28
    Николо Камбьяги
    ЦП
    21
    Якопо Фаццини
    ЦП
    29
    Юссеф Мале
    ЦП
    11
    Эммануэль Гьяси
    ПП
    10
    М'Байе Ньянг
    ЦФ
    Главный тренер
    Давиде Никола
    Болонья
    28
    Лукаш Скорупски
    ВР
    15
    Виктор Кристиансен
    ЛЗ
    26
    Джон Лукуми
    ЦЗ
    31
    Сам Беукема
    ЦЗ
    3
    Стефан Пош
    ПЗ
    56
    Алексис Салемакерс
    ЛП
    8
    Ремо Фройлер
    ЦП
    20
    Михел Эбишер
    ЦП
    19
    Льюис Фергюсон
    ЦП
    21
    Йенс Одгор
    ПП
    9
    Джошуа Зиркзее
    ЦФ
    Главный тренер
    Тиаго Мотта
    Эмполи
    Болонья
    3-5-1-1
    25
    Каприле
    33
    Луперто
    34
    Исмайли
    4
    Валюкевич
    3
    Пеццелла
    28
    Камбьяги
    21
    Фаццини
    29
    Мале
    11
    Гьяси
    27
    Журковски
    10
    Ньянг
    4-5-1
    28
    Скорупски
    3
    Пош
    26
    Лукуми
    31
    Беукема
    15
    Кристиансен
    21
    Одгор
    8
    Фройлер
    20
    Эбишер
    19
    Фергюсон
    56
    Салемакерс
    9
    Зиркзее
    Остались в запасе
    Эмполи
    Болонья
    Главный тренер
    Давиде Никола
    Главный тренер
    Тиаго Мотта
    Остались в запасе
    Остались в запасе
    Главный тренер
    Давиде Никола
    Главный тренер
    Тиаго Мотта
    Статистика матча Эмполи - Болонья
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Эмполи» против «Болоньи», 29-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта 2024, в 22:45 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эмполи» – «Болонья»

    Эмполи-Болонья смотреть онлайн 15 марта

    Источник: «Бомбардир»

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