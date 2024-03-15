Аль-Ахли
15.03.2024, пятница, 22:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
- : -
Не начался
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П1
2.3
Х
3.8
П2
2.6
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Аль-Наср
Статистика матча Аль-Ахли - Аль-Наср
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Ахли» против «Аль-Насра», 24-й тур саудовской Премьер-лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Ахли» – «Аль-Насра»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Pari».