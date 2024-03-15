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    • «Аль-Ахли» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2024

    «Аль-Ахли» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2024

    Аль-Ахли
    15.03.2024, пятница, 22:00
    Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    2.3
    Х
    3.8
    П2
    2.6
    Реклама, 18+
    Аль-Наср
    Статистика матча Аль-Ахли - Аль-Наср
    Всего ударов по воротам
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    Удары в створ
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    Владение мячом %
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    Красные карточки
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    Угловые удары
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    Офсайды
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    Количество передач
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    Точность передач %
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    Удары мимо ворот
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    Блокированные удары
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    Удары из пределов штрафной
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    Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Ахли» против «Аль-Насра», 24-й тур саудовской Премьер-лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта 2024, в 22:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Ахли» – «Аль-Насра»

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    «Аль-Ахли» – «Аль-Наср»: прогноз на матч 24 тура чемпионата Саудовской Аравии 15 марта
    Источник: «Бомбардир»

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