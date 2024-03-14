Славия
14.03.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/8 финала
Лига Европы, 1/8 финала
0 : 3
Идет второй тайм 46‘
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П1
32
Х
31
П2
1.03
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Милан
33' К. Пулишич
36' Р. Лофтус-Чик
45+6' Р. Леау
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
36
Индржих Станек
ВР
33
Ондржей Змозла
ЛЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
27
Томаш Вичек
ЦЗ
21
Давид Дудера
ПЗ
3
Томаш Голеш
(К) ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
17
Лукаш Провод
ЛВ
6
Конрад Валлем
ПВ
13
Моймир Хытил
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
(К) ПЗ
8
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
7
Ясин Адли
АП
10
Рафаэль Леау
ЛВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
80
Юнус Муса
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Славия
28
Алеш Мандоус
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
43
Микулас Конечны
ЦЗ
29
Михал Томич
ПЗ
10
Христос Зафейрис
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
45
Dominik Pech
ЦП
14
Мик ван Бурен
ПВ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
35
Матей Юрасек
ЦФ
9
Мухамед Тижани
ЦФ
Милан
57
Марко Спортиелло
ВР
69
Лапо Нава
ВР
20
Пьер Калюлю
ЦЗ
28
Малик Тиав
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
38
Филиппо Терраччано
ПЗ
4
Исмаэль Беннасер
ЦП
14
Теяни Рейндерс
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
17
Ноа Окафор
ЦФ
15
Лука Йович
ЦФ
3-2-1-2-1
36
Станек
4
Зима
5
Огбу
27
Вичек
33
Змозла
3
Голеш
19
Дорли
17
Провод
6
Валлем
13
Хытил
4-1-3-2
16
Меньян
2
Калабрия
23
Томори
46
Габбиа
19
Эрнандес
8
Лофтус-Чик
80
Муса
7
Адли
10
Леау
9
Жиру
11
Пулишич
16
Меньян
57
Спортиелло
57
Спортиелло
16
Меньян
2
Калабрия
20
Калюлю
20
Калюлю
2
Калабрия
23
Томори
28
Тиав
28
Тиав
23
Томори
Остались в запасе
Славия
Милан
28
Алеш Мандоус
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
43
Микулас Конечны
ЦЗ
29
Михал Томич
ПЗ
10
Христос Зафейрис
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
45
Dominik Pech
ЦП
14
Мик ван Бурен
ПВ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
35
Матей Юрасек
ЦФ
9
Мухамед Тижани
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
69
Лапо Нава
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
38
Филиппо Терраччано
ПЗ
4
Исмаэль Беннасер
ЦП
14
Теяни Рейндерс
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
17
Ноа Окафор
ЦФ
15
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
28
Алеш Мандоус
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
43
Микулас Конечны
ЦЗ
29
Михал Томич
ПЗ
10
Христос Зафейрис
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
45
Dominik Pech
ЦП
14
Мик ван Бурен
ПВ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
35
Матей Юрасек
ЦФ
9
Мухамед Тижани
ЦФ
Остались в запасе
69
Лапо Нава
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
38
Филиппо Терраччано
ПЗ
4
Исмаэль Беннасер
ЦП
14
Теяни Рейндерс
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
17
Ноа Окафор
ЦФ
15
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Славия - Милан
2
1
1
Всего ударов по воротам
4
8
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Славия» против «Милана», ответный матч 1/8 финала Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 марта 2024, в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия» – «Милан»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Pari».