Альмерия
11.03.2024, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 28 тур
Испания. Примера, 28 тур
2 : 2
Матч завершен
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Севилья
38' А. Эмбарба
90+5' М. Милованович
81' Д. Лукебакио
86' Л. Окампос
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
25
Луиш Максимиану
ВР
3
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
22
Сесар Монтес
ЦЗ
16
Александар Радованович
ЦЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
6
Дьон Лопи
ОП
38
Лука Ромеро
АП
8
Хонатан Виера
АП
10
Адриан Эмбарба
(К) ПВ
15
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Севилья
13
Эрьян Нюланд
ВР
22
Лоик Баде
ЦЗ
4
Серхио Рамос
ЦЗ
2
Кике Салас
ЦЗ
16
Хесус Навас
(К) ПЗ
24
Бубакари Сумаре
ОП
18
Джибриль Соу
ЦП
21
Оливер Торрес
ЦП
5
Лукас Окампос
ЛВ
15
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
20
Исаак Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Альмерия
13
Фернандо Мартинес
ВР
1
Диего Мариньо
ВР
21
Чуми
ЦЗ
17
Алехандро Посо
ПЗ
11
Гонсало Мелеро
ЦП
4
Иддрису Баба
ЦП
5
Лукас Робертоне
ЦП
7
Ларджи Рамазани
ЛВ
19
Серхио Аррибас
ПВ
29
Марко Милованович
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Севилья
31
Альберто Флорес
ВР
1
Марко Дмитрович
ВР
19
Маркос Акунья
ЛЗ
16
Адрия Педроса
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
14
Танги Ньянзу
ЦЗ
6
Неманья Гудель
ЦП
46
Аннибал Меджбри
АП
11
Доди Лукебакио
ПВ
17
Эрик Ламела
ПВ
7
Сусо
ПВ
10
Алехо Велис
ЦФ
3-3-3-1
25
Максимиану
22
Монтес
16
Радованович
20
Сентельес
3
Гонсалес
6
Лопи
18
Пубиль
38
Ромеро
8
Виера
10
Эмбарба
15
Лосано
4-1-2-1-2
13
Нюланд
16
Навас
4
Рамос
2
Салас
22
Баде
24
Сумаре
18
Соу
21
Торрес
5
Окампос
20
Ромеро
15
Эн-Несири
38
Ромеро
5
Робертоне
5
Робертоне
38
Ромеро
10
Эмбарба
7
Рамазани
7
Рамазани
10
Эмбарба
8
Виера
19
Аррибас
19
Аррибас
8
Виера
6
Лопи
29
Милованович
29
Милованович
6
Лопи
15
Лосано
12
Баптистао
12
Баптистао
15
Лосано
16
Навас
19
Акунья
19
Акунья
16
Навас
21
Торрес
6
Гудель
6
Гудель
21
Торрес
15
Эн-Несири
11
Лукебакио
11
Лукебакио
15
Эн-Несири
18
Соу
7
Сусо
7
Сусо
18
Соу
Остались в запасе
Альмерия
Севилья
13
Фернандо Мартинес
ВР
1
Диего Мариньо
ВР
21
Чуми
ЦЗ
17
Алехандро Посо
ПЗ
11
Гонсало Мелеро
ЦП
4
Иддрису Баба
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
31
Альберто Флорес
ВР
1
Марко Дмитрович
ВР
16
Адрия Педроса
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
14
Танги Ньянзу
ЦЗ
46
Аннибал Меджбри
АП
17
Эрик Ламела
ПВ
10
Алехо Велис
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
13
Фернандо Мартинес
ВР
1
Диего Мариньо
ВР
21
Чуми
ЦЗ
17
Алехандро Посо
ПЗ
11
Гонсало Мелеро
ЦП
4
Иддрису Баба
ЦП
Остались в запасе
31
Альберто Флорес
ВР
1
Марко Дмитрович
ВР
16
Адрия Педроса
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
14
Танги Ньянзу
ЦЗ
46
Аннибал Меджбри
АП
17
Эрик Ламела
ПВ
10
Алехо Велис
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Альмерия - Севилья
2
2
Всего ударов по воротам
14
19
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
43
57
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
8
Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Удинезе», 28-й тур чемпионата Ипании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 марта 2024, в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Альмерия» – «Севилья»
- Матч можно посмотреть на канале «ОККО».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».