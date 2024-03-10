Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Трансляции
    • «Интер» – «Монреаль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2024

    «Интер» – «Монреаль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2024

    Интер
    11.03.2024, понедельник, 00:00
    США. МЛС, 5 тур
    2 : 3
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Монреаль
    71' Л. Кампана
    80' Ж. Альба
    75' M. Cóccaro
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Интер
    1
    Дрейк Каллендер
    (К) ВР
    18
    Жорди Альба
    ЛЗ
    32
    Ноа Аллен
    ЛЗ
    27
    Сергей Кривцов
    ЦЗ
    6
    Томас Авилес
    ЦЗ
    41
    Давид Руис
    ОП
    43
    Лоусон Сандерленд
    ЦП
    16
    Роберт Тэйлор
    ЦП
    24
    Юлиан Грессель
    ПВ
    8
    Леонардо Кампана
    ЦФ
    55
    Federico Redondo
    ЦФ
    Главный тренер
    Херардо Мартино
    Монреаль
    4
    Fernando Álvarez
    ЦЗ
    16
    Жоэл Ватерман
    ЦЗ
    25
    Габриэле Корбо
    ЦЗ
    22
    Руан
    ПЗ
    6
    Самуэль Пьетт
    (К) ОП
    10
    Брайс Дюк
    ЦП
    29
    Mathieu ChoiniÃ¨re
    ЦП
    28
    Jules-Anthony Vilsaint
    ЦФ
    11
    A. Lassiter
    ЦФ
    9
    Matías Cóccaro
    ЦФ
    40
    Jonathan Sirois
    ЦФ
    Главный тренер
    Лоран Куртуа
    Интер
    13
    Си-Джей дос Сантос
    ВР
    21
    Николас Фрейре
    ЦЗ
    15
    Райан Сейлор
    ЦЗ
    62
    Исраэль Боутрайт
    ПЗ
    5
    Серхио Бускетс
    ОП
    20
    Диего Гомес
    ЦП
    9
    Луис Суарес
    ЦФ
    49
    Шейнидер Борджелин
    ЦФ
    Монреаль
    1
    Себастьян Бреза
    ВР
    3
    Хоакин Соса
    ЦЗ
    23
    Ousman Jabang
    ЦП
    2
    Виктор Ваньяма
    ЦП
    18
    Rida Zouhir
    ЦП
    8
    Доминик Янков
    АП
    44
    Рахим Эдвардс
    ЛВ
    17
    Джозеф Мартинес
    ЦФ
    14
    Ibrahim Sunusi
    ЦФ
    4-1-2-1-2
    1
    Каллендер
    32
    Аллен
    27
    Кривцов
    6
    Авилес
    18
    Альба
    41
    Руис
    43
    Сандерленд
    16
    Тэйлор
    24
    Грессель
    55
    8
    Кампана
    4-1-2-4
    22
    Руан
    16
    Ватерман
    25
    Корбо
    4
    6
    Пьетт
    10
    Дюк
    29
    40
    9
    11
    28
    6
    Авилес
    21
    Фрейре
    21
    Фрейре
    6
    Авилес
    55
    5
    Бускетс
    5
    Бускетс
    55
    24
    Грессель
    20
    Гомес
    20
    Гомес
    24
    Грессель
    43
    Сандерленд
    9
    Суарес
    9
    Суарес
    43
    Сандерленд
    16
    Тэйлор
    49
    Борджелин
    49
    Борджелин
    16
    Тэйлор
    6
    Пьетт
    2
    Ваньяма
    2
    Ваньяма
    6
    Пьетт
    28
    8
    Янков
    8
    Янков
    28
    11
    44
    Эдвардс
    44
    Эдвардс
    11
    10
    Дюк
    17
    Мартинес
    17
    Мартинес
    10
    Дюк
    Остались в запасе
    Интер
    Монреаль
    13
    Си-Джей дос Сантос
    ВР
    15
    Райан Сейлор
    ЦЗ
    62
    Исраэль Боутрайт
    ПЗ
    Главный тренер
    Херардо Мартино
    1
    Себастьян Бреза
    ВР
    3
    Хоакин Соса
    ЦЗ
    23
    Ousman Jabang
    ЦП
    18
    Rida Zouhir
    ЦП
    14
    Ibrahim Sunusi
    ЦФ
    Главный тренер
    Лоран Куртуа
    Остались в запасе
    13
    Си-Джей дос Сантос
    ВР
    15
    Райан Сейлор
    ЦЗ
    62
    Исраэль Боутрайт
    ПЗ
    Остались в запасе
    1
    Себастьян Бреза
    ВР
    3
    Хоакин Соса
    ЦЗ
    23
    Ousman Jabang
    ЦП
    18
    Rida Zouhir
    ЦП
    14
    Ibrahim Sunusi
    ЦФ
    Главный тренер
    Херардо Мартино
    Главный тренер
    Лоран Куртуа
    Статистика матча Интер - Монреаль
    5
    2
    Всего ударов по воротам
    14
    12
    Удары в створ
    4
    4
    Владение мячом %
    61
    39
    Желтые карточки
    5
    2
    Угловые удары
    3
    3
    Нарушения
    15
    9
    Офсайды
    5
    1
    Количество передач
    572
    375
    Сейвы
    1
    2
    Точность передач %
    86
    83
    Удары мимо ворот
    5
    4
    Блокированные удары
    5
    4
    Удары из пределов штрафной
    9
    11
    Удары из-за пределов штрафной
    5
    1
    xG (ожидаемые голы)
    2.77
    2.09
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Интер Майами» против «Монреаля», 5-й тур МЛС на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 марта 2024, в 00:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер»«Монреаль»

    Интер Майнами-монреаль смотреть онлайн 11 марта

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.03.2024 19:40
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+