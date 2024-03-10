Интер
11.03.2024, понедельник, 00:00
США. МЛС, 5 тур
США. МЛС, 5 тур
2 : 3
Матч завершен
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Монреаль
71' Л. Кампана
80' Ж. Альба
75' M. Cóccaro
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Дрейк Каллендер
(К) ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
32
Ноа Аллен
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
6
Томас Авилес
ЦЗ
41
Давид Руис
ОП
43
Лоусон Сандерленд
ЦП
16
Роберт Тэйлор
ЦП
24
Юлиан Грессель
ПВ
8
Леонардо Кампана
ЦФ
55
Federico Redondo
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Монреаль
4
Fernando Álvarez
ЦЗ
16
Жоэл Ватерман
ЦЗ
25
Габриэле Корбо
ЦЗ
22
Руан
ПЗ
6
Самуэль Пьетт
(К) ОП
10
Брайс Дюк
ЦП
29
Mathieu ChoiniÃ¨re
ЦП
28
Jules-Anthony Vilsaint
ЦФ
11
A. Lassiter
ЦФ
9
Matías Cóccaro
ЦФ
40
Jonathan Sirois
ЦФ
Главный тренер
Лоран Куртуа
Интер
13
Си-Джей дос Сантос
ВР
21
Николас Фрейре
ЦЗ
15
Райан Сейлор
ЦЗ
62
Исраэль Боутрайт
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
20
Диего Гомес
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
49
Шейнидер Борджелин
ЦФ
Монреаль
1
Себастьян Бреза
ВР
3
Хоакин Соса
ЦЗ
23
Ousman Jabang
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
18
Rida Zouhir
ЦП
8
Доминик Янков
АП
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
17
Джозеф Мартинес
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Каллендер
32
Аллен
27
Кривцов
6
Авилес
18
Альба
41
Руис
43
Сандерленд
16
Тэйлор
24
Грессель
55
8
Кампана
4-1-2-4
22
Руан
16
Ватерман
25
Корбо
4
6
Пьетт
10
Дюк
29
40
9
11
28
6
Авилес
21
Фрейре
21
Фрейре
6
Авилес
55
5
Бускетс
5
Бускетс
55
24
Грессель
20
Гомес
20
Гомес
24
Грессель
43
Сандерленд
9
Суарес
9
Суарес
43
Сандерленд
16
Тэйлор
49
Борджелин
49
Борджелин
16
Тэйлор
6
Пьетт
2
Ваньяма
2
Ваньяма
6
Пьетт
28
8
Янков
8
Янков
28
11
44
Эдвардс
44
Эдвардс
11
10
Дюк
17
Мартинес
17
Мартинес
10
Дюк
Остались в запасе
Интер
Монреаль
13
Си-Джей дос Сантос
ВР
15
Райан Сейлор
ЦЗ
62
Исраэль Боутрайт
ПЗ
Главный тренер
Херардо Мартино
1
Себастьян Бреза
ВР
3
Хоакин Соса
ЦЗ
23
Ousman Jabang
ЦП
18
Rida Zouhir
ЦП
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
Главный тренер
Лоран Куртуа
Остались в запасе
13
Си-Джей дос Сантос
ВР
15
Райан Сейлор
ЦЗ
62
Исраэль Боутрайт
ПЗ
Остались в запасе
1
Себастьян Бреза
ВР
3
Хоакин Соса
ЦЗ
23
Ousman Jabang
ЦП
18
Rida Zouhir
ЦП
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Лоран Куртуа
Статистика матча Интер - Монреаль
5
2
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
61
39
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Интер Майами» против «Монреаля», 5-й тур МЛС на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 марта 2024, в 00:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Монреаль»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».