Ливерпуль
10.03.2024, воскресенье, 18:45
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Англия. Премьер-лига, 28 тур
- : -
Не начался
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П1
3.2
Х
3.85
П2
2.2
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Манчестер Сити
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Ливерпуль
62
Куивин Келлехер
ВР
26
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
5
Ибраима Конате
ЦЗ
84
Конор Брэдли
ПЗ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
42
Бобби Кларк
ЦП
2
Джо Гомес
ЦП
18
Коди Гакпо
ЦФ
19
Харви Эллиот
ЦФ
7
Луис Диас
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
6
Натан Аке
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ЦЗ
17
Кевин Де Брюйне
ЦП
20
Бернарду Силва
ЦП
16
Родри
ЦП
11
Жереми Доку
ЦП
47
Фил Фоден
ЦП
5
Джон Стоунз
ЦП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ливерпуль
Манчестер Сити
4-3-3
62
Келлехер
26
Робертсон
4
ван Дейк
5
Конате
84
Брэдли
10
Мак Аллистер
42
Кларк
2
Гомес
7
Диас
19
Эллиот
18
Гакпо
3-5-1-1
31
Эдерсон
6
Аке
3
Диаш
2
Уокер
20
Силва
11
Доку
47
Фоден
5
Стоунз
16
Родри
17
Де Брюйне
9
Холанд
Остались в запасе
Ливерпуль
Манчестер Сити
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Ливерпуль - Манчестер Сити
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Манчестер Сити», 28-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 марта 2024, в 18:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».