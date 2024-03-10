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    • «Ливерпуль» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2024

    «Ливерпуль» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2024

    Ливерпуль
    10.03.2024, воскресенье, 18:45
    Англия. Премьер-лига, 28 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    3.2
    Х
    3.85
    П2
    2.2
    Реклама, 18+
    Манчестер Сити
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Ливерпуль
    62
    Куивин Келлехер
    ВР
    26
    Эндрю Робертсон
    ЛЗ
    4
    Вирджил ван Дейк
    ЦЗ
    5
    Ибраима Конате
    ЦЗ
    84
    Конор Брэдли
    ПЗ
    10
    Алексис Мак Аллистер
    ЦП
    42
    Бобби Кларк
    ЦП
    2
    Джо Гомес
    ЦП
    18
    Коди Гакпо
    ЦФ
    19
    Харви Эллиот
    ЦФ
    7
    Луис Диас
    ЦФ
    Главный тренер
    Юрген Клопп
    Манчестер Сити
    31
    Эдерсон
    ВР
    6
    Натан Аке
    ЦЗ
    3
    Рубен Диаш
    ЦЗ
    2
    Кайл Уокер
    ЦЗ
    17
    Кевин Де Брюйне
    ЦП
    20
    Бернарду Силва
    ЦП
    16
    Родри
    ЦП
    11
    Жереми Доку
    ЦП
    47
    Фил Фоден
    ЦП
    5
    Джон Стоунз
    ЦП
    9
    Эрлинг Холанд
    ЦФ
    Главный тренер
    Хосеп Гвардиола
    Ливерпуль
    Манчестер Сити
    4-3-3
    62
    Келлехер
    26
    Робертсон
    4
    ван Дейк
    5
    Конате
    84
    Брэдли
    10
    Мак Аллистер
    42
    Кларк
    2
    Гомес
    7
    Диас
    19
    Эллиот
    18
    Гакпо
    3-5-1-1
    31
    Эдерсон
    6
    Аке
    3
    Диаш
    2
    Уокер
    20
    Силва
    11
    Доку
    47
    Фоден
    5
    Стоунз
    16
    Родри
    17
    Де Брюйне
    9
    Холанд
    Остались в запасе
    Ливерпуль
    Манчестер Сити
    Главный тренер
    Юрген Клопп
    Главный тренер
    Хосеп Гвардиола
    Остались в запасе
    Остались в запасе
    Главный тренер
    Юрген Клопп
    Главный тренер
    Хосеп Гвардиола
    Статистика матча Ливерпуль - Манчестер Сити
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Манчестер Сити», 28-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 марта 2024, в 18:45 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити»

    «Ливерпуль» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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