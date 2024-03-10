Вест Хэм
10.03.2024, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Англия. Премьер-лига, 28 тур
- : -
Не начался
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П1
1.68
Х
4.1
П2
5.1
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Бернли
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
19
Эдсон Альварес
ЦП
14
Мохаммед Кудус
ЦП
28
Томаш Соучек
ЦП
10
Лукас Пакета
ЦП
7
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Бернли
1
Джеймс Траффорд
ВР
3
Чарли Тэйлор
ЛЗ
33
Максим Эстеве
ЦЗ
2
Дара О'Ши
ЦЗ
20
Лоранс Ассиньон
ПЗ
47
Вильсон Одобер
ЛП
16
Сандер Берге
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
25
Зеки Амдуни
ЦФ
23
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Вест Хэм
Бернли
4-5-1
23
Ареоля
33
Эмерсон
15
Мавропанос
4
Зума
5
Цоуфал
14
Кудус
28
Соучек
10
Пакета
7
Уорд-Проус
19
Альварес
20
Боуэн
4-4-2
1
Траффорд
20
Ассиньон
33
Эстеве
2
О'Ши
3
Тэйлор
7
Гудмундссон
16
Берге
8
Браунхилл
47
Одобер
23
Фофана
25
Амдуни
Остались в запасе
Вест Хэм
Бернли
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Вест Хэм - Бернли
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Вест Хэм» против «Бернли», 28-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 марта 2024, в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» – «Бернли»
- Матч будет транслировать «Фонбет».