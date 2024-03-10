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    • «Вест Хэм» – «Бернли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2024

    «Вест Хэм» – «Бернли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2024

    Вест Хэм
    10.03.2024, воскресенье, 17:00
    Англия. Премьер-лига, 28 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.68
    Х
    4.1
    П2
    5.1
    Реклама, 18+
    Бернли
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Вест Хэм
    23
    Альфонсе Ареоля
    ВР
    33
    Эмерсон
    ЛЗ
    15
    Костас Мавропанос
    ЦЗ
    4
    Курт Зума
    ЦЗ
    5
    Владимир Цоуфал
    ПЗ
    19
    Эдсон Альварес
    ЦП
    14
    Мохаммед Кудус
    ЦП
    28
    Томаш Соучек
    ЦП
    10
    Лукас Пакета
    ЦП
    7
    Джеймс Уорд-Проус
    ЦП
    20
    Джаррод Боуэн
    ЦФ
    Главный тренер
    Дэвид Мойес
    Бернли
    1
    Джеймс Траффорд
    ВР
    3
    Чарли Тэйлор
    ЛЗ
    33
    Максим Эстеве
    ЦЗ
    2
    Дара О'Ши
    ЦЗ
    20
    Лоранс Ассиньон
    ПЗ
    47
    Вильсон Одобер
    ЛП
    16
    Сандер Берге
    ЦП
    8
    Джош Браунхилл
    ЦП
    7
    Йоханн Берг Гудмундссон
    ПП
    25
    Зеки Амдуни
    ЦФ
    23
    Давид Фофана
    ЦФ
    Главный тренер
    Венсан Компани
    Вест Хэм
    Бернли
    4-5-1
    23
    Ареоля
    33
    Эмерсон
    15
    Мавропанос
    4
    Зума
    5
    Цоуфал
    14
    Кудус
    28
    Соучек
    10
    Пакета
    7
    Уорд-Проус
    19
    Альварес
    20
    Боуэн
    4-4-2
    1
    Траффорд
    20
    Ассиньон
    33
    Эстеве
    2
    О'Ши
    3
    Тэйлор
    7
    Гудмундссон
    16
    Берге
    8
    Браунхилл
    47
    Одобер
    23
    Фофана
    25
    Амдуни
    Остались в запасе
    Вест Хэм
    Бернли
    Главный тренер
    Дэвид Мойес
    Главный тренер
    Венсан Компани
    Остались в запасе
    Остались в запасе
    Главный тренер
    Дэвид Мойес
    Главный тренер
    Венсан Компани
    Статистика матча Вест Хэм - Бернли
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Вест Хэм» против «Бернли», 28-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 марта 2024, в 17:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» – «Бернли»

    «Вест Хэм» – «Бернли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2024

    Источник: «Бомбардир»

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