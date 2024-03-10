Страсбур
10.03.2024, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 25 тур
Франция. Лига 1, 25 тур
- : -
Не начался
Смотреть трансляцию
П1
3.65
Х
3.85
П2
2
Реклама, 18+
Монако
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Страсбур
36
Алаа Беллааруш
ВР
13
Сайду Соу
ЦЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
29
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
3
Тома Делен
ЛП
19
Хабиб Диарра
ЦП
27
Ибраима Сиссоко
ЦП
28
Марвин Сенайя
ПП
10
Эмануэль Эмега
ЦФ
26
Дилан Баква
ЦФ
18
Жуниор Мванга
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Монако
1
Радослав Майецки
ВР
20
Кассум Уаттара
ЛЗ
5
Тило Керер
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
99
Уилфрид Синго
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛП
19
Юссуф Фофана
ЦП
17
Александр Головин
ЦП
21
Магнес Аклиуш
ПП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
29
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Страсбур
Монако
3-4-3
36
Беллааруш
13
Соу
5
Перрен
29
Дукуре
3
Делен
19
Диарра
27
Сиссоко
28
Сенайя
18
Мванга
26
Баква
10
Эмега
4-4-2
1
Майецки
99
Синго
5
Керер
3
Марипан
20
Уаттара
21
Аклиуш
19
Фофана
17
Головин
18
Минамино
29
Балогун
10
Бен-Йеддер
Остались в запасе
Страсбур
Монако
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Страсбур - Монако
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Страсбур» против «Монако», 25-й тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 марта 2024, в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Страсбур» – «Монако»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».