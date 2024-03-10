Алания
10.03.2024, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 22 тур
Россия. Первая лига, 22 тур
- : -
Не начался
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П1
1.65
Х
4
П2
5
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Сокол
Статистика матча Алания - Сокол
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Алания» против «Сокола», 22-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 марта 2024, в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алания» – «Сокол»
- Матч будет транслировать «Фонбет».