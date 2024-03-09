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    • «Арсенал» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2024

    «Арсенал» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2024

    Арсенал
    09.03.2024, суббота, 20:30
    Англия. Премьер-лига, 28 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.24
    Х
    6.5
    П2
    13
    Реклама, 18+
    Брентфорд
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Арсенал
    22
    Давид Рая
    ВР
    15
    Якуб Кивиор
    ЛЗ
    2
    Вильям Салиба
    ЦЗ
    6
    Габриэль
    ЦЗ
    4
    Бен Уайт
    ПЗ
    20
    Жоржиньо
    ЦП
    41
    Деклан Райс
    ЦП
    8
    Мартин Эдегор
    ЦП
    7
    Букайо Сака
    ЦФ
    29
    Кай Хаверц
    ЦФ
    11
    Габриэль Мартинелли
    ЦФ
    Главный тренер
    Микель Артета
    Брентфорд
    1
    Марк Флеккен
    ВР
    20
    Кристоффер Айер
    ЦЗ
    13
    Занка
    ЦЗ
    16
    Натан Коллинс
    ЦЗ
    12
    Серхио Регилон
    ЛП
    8
    Матиас Йенсен
    ЦП
    6
    Кристиан Нергор
    ЦП
    15
    Фрэнк Ониика
    ЦП
    23
    Кин Льюис-Поттер
    ПП
    17
    Айван Тони
    ЦФ
    7
    Нил Мопе
    ЦФ
    Главный тренер
    Томас Франк
    Арсенал
    Брентфорд
    4-3-3
    22
    Рая
    15
    Кивиор
    2
    Салиба
    6
    Габриэль
    4
    Уайт
    20
    Жоржиньо
    41
    Райс
    8
    Эдегор
    11
    Мартинелли
    29
    Хаверц
    7
    Сака
    3-5-2
    1
    Флеккен
    20
    Айер
    13
    Занка
    16
    Коллинс
    23
    Льюис-Поттер
    8
    Йенсен
    6
    Нергор
    15
    Ониика
    12
    Регилон
    7
    Мопе
    17
    Тони
    Остались в запасе
    Арсенал
    Брентфорд
    Главный тренер
    Микель Артета
    Главный тренер
    Томас Франк
    Остались в запасе
    Остались в запасе
    Главный тренер
    Микель Артета
    Главный тренер
    Томас Франк
    Статистика матча Арсенал - Брентфорд
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Брентфорд», 28-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта 2024, в 20:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Брентфорд»

    «Арсенал» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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