Арсенал
09.03.2024, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Англия. Премьер-лига, 28 тур
- : -
Не начался
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П1
1.24
Х
6.5
П2
13
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Брентфорд
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Арсенал
22
Давид Рая
ВР
15
Якуб Кивиор
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
4
Бен Уайт
ПЗ
20
Жоржиньо
ЦП
41
Деклан Райс
ЦП
8
Мартин Эдегор
ЦП
7
Букайо Сака
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
11
Габриэль Мартинелли
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
13
Занка
ЦЗ
16
Натан Коллинс
ЦЗ
12
Серхио Регилон
ЛП
8
Матиас Йенсен
ЦП
6
Кристиан Нергор
ЦП
15
Фрэнк Ониика
ЦП
23
Кин Льюис-Поттер
ПП
17
Айван Тони
ЦФ
7
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Арсенал
Брентфорд
4-3-3
22
Рая
15
Кивиор
2
Салиба
6
Габриэль
4
Уайт
20
Жоржиньо
41
Райс
8
Эдегор
11
Мартинелли
29
Хаверц
7
Сака
3-5-2
1
Флеккен
20
Айер
13
Занка
16
Коллинс
23
Льюис-Поттер
8
Йенсен
6
Нергор
15
Ониика
12
Регилон
7
Мопе
17
Тони
Остались в запасе
Арсенал
Брентфорд
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Арсенал - Брентфорд
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Брентфорд», 28-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта 2024, в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Брентфорд»
- Матч будет транслировать «Фонбет».