Борнмут
09.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Англия. Премьер-лига, 28 тур
- : -
Не начался
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П1
1.38
Х
5.4
П2
8
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Шеффилд Юнайтед
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Борнмут
3
Николас Пеннето
ВР
3
Милош Керкез
ЛЗ
25
Маркос Сенеси
ЦЗ
27
Илья Забарный
ЦЗ
15
Адам Смит
ПЗ
4
Льюис Кук
ЦП
19
Джастин Клюйверт
ЦП
10
Райан Кристи
ЦП
16
Маркус Тавернье
ЦП
24
Антуан Семеньо
ЦП
9
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Шеффилд Юнайтед
13
Иво Грбич
ВР
19
Джек Робинсон
ЦЗ
5
Остон Трасти
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
27
Яссер Ларуки
ЛП
21
Винисиус Соуза
ЦП
16
Оливер Норвуд
ЦП
8
Густаво Хамер
ЦП
20
Джайден Богль
ПП
7
Райан Брюстер
ЦФ
28
Джеймс Макэйти
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Борнмут
Шеффилд Юнайтед
4-5-1
3
Пеннето
3
Керкез
25
Сенеси
27
Забарный
15
Смит
19
Клюйверт
10
Кристи
16
Тавернье
24
Семеньо
4
Кук
9
Соланке
3-5-2
13
Грбич
19
Робинсон
5
Трасти
15
Ахмедходжич
20
Богль
21
Соуза
16
Норвуд
8
Хамер
27
Ларуки
28
Макэйти
7
Брюстер
Остались в запасе
Борнмут
Шеффилд Юнайтед
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Борнмут - Шеффилд Юнайтед
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Борнмут» против «Шеффилд Юнайтед», 28-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта 2024, в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Борнмут» – «Шеффилд Юнайтед»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».