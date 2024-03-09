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    • «Борнмут» – «Шеффилд Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2024

    «Борнмут» – «Шеффилд Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2024

    Борнмут
    09.03.2024, суббота, 18:00
    Англия. Премьер-лига, 28 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.38
    Х
    5.4
    П2
    8
    Реклама, 18+
    Шеффилд Юнайтед
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Борнмут
    3
    Николас Пеннето
    ВР
    3
    Милош Керкез
    ЛЗ
    25
    Маркос Сенеси
    ЦЗ
    27
    Илья Забарный
    ЦЗ
    15
    Адам Смит
    ПЗ
    4
    Льюис Кук
    ЦП
    19
    Джастин Клюйверт
    ЦП
    10
    Райан Кристи
    ЦП
    16
    Маркус Тавернье
    ЦП
    24
    Антуан Семеньо
    ЦП
    9
    Доминик Соланке
    ЦФ
    Главный тренер
    Андони Ираола
    Шеффилд Юнайтед
    13
    Иво Грбич
    ВР
    19
    Джек Робинсон
    ЦЗ
    5
    Остон Трасти
    ЦЗ
    15
    Анель Ахмедходжич
    ЦЗ
    27
    Яссер Ларуки
    ЛП
    21
    Винисиус Соуза
    ЦП
    16
    Оливер Норвуд
    ЦП
    8
    Густаво Хамер
    ЦП
    20
    Джайден Богль
    ПП
    7
    Райан Брюстер
    ЦФ
    28
    Джеймс Макэйти
    ЦФ
    Главный тренер
    Крис Уайлдер
    Борнмут
    Шеффилд Юнайтед
    4-5-1
    3
    Пеннето
    3
    Керкез
    25
    Сенеси
    27
    Забарный
    15
    Смит
    19
    Клюйверт
    10
    Кристи
    16
    Тавернье
    24
    Семеньо
    4
    Кук
    9
    Соланке
    3-5-2
    13
    Грбич
    19
    Робинсон
    5
    Трасти
    15
    Ахмедходжич
    20
    Богль
    21
    Соуза
    16
    Норвуд
    8
    Хамер
    27
    Ларуки
    28
    Макэйти
    7
    Брюстер
    Остались в запасе
    Борнмут
    Шеффилд Юнайтед
    Главный тренер
    Андони Ираола
    Главный тренер
    Крис Уайлдер
    Остались в запасе
    Остались в запасе
    Главный тренер
    Андони Ираола
    Главный тренер
    Крис Уайлдер
    Статистика матча Борнмут - Шеффилд Юнайтед
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Борнмут» против «Шеффилд Юнайтед», 28-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта 2024, в 18:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Борнмут» – «Шеффилд Юнайтед»

    «Борнмут» – «Шеффилд Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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