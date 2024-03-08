Штутгарт
08.03.2024, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
Германия. Бундеслига, 25 тур
2 : 0
Матч завершен
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Унион
19' С. Гирасси
65' К. Фюрих
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
33
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштедт
ЛЗ
16
Атакан Каразор
(К) ЦЗ
29
Антони Руо
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
6
Ангело Стиллер
ОП
8
Энцо Мийо
ЦП
27
Крис Фюрих
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
6
Робин Госенс
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
4
Диогу Лейте
ЦЗ
2
Кевин Фогт
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
8
Рани Хедира
(К) ОП
29
Люка Тусар
ОП
13
Андраш Шафер
ЦП
14
Йорбе Вертессен
ЦФ
10
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
2
Вальдемар Антон
ЦЗ
5
Махмуд Дауд
ЦП
32
Роберто Массимо
ПП
10
У Ен Чон
ПВ
14
Силас
ПВ
26
Дениз Ундав
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Унион
37
Александер Шволов
ВР
26
Джером Руссийон
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
7
Бренден Ааронсон
АП
16
Бенедикт Холлербах
ЦФ
11
Крис Бедья
ЦФ
3-3-1-1-1
33
Нюбель
16
Каразор
29
Руо
21
Ито
7
Миттельштедт
6
Стиллер
4
Вагноман
8
Мийо
27
Фюрих
9
Гирасси
3-4-1-2
1
Реннов
5
Дехи
4
Лейте
2
Фогт
18
Юранович
8
Хедира
29
Тусар
6
Госенс
13
Шафер
10
Фолланд
14
Вертессен
29
Руо
2
Антон
2
Антон
29
Руо
6
Стиллер
5
Дауд
5
Дауд
6
Стиллер
27
Фюрих
10
Чон
10
Чон
27
Фюрих
8
Мийо
26
Ундав
26
Ундав
8
Мийо
15
Штенцель
18
Левелинг
18
Левелинг
15
Штенцель
4
Лейте
26
Руссийон
26
Руссийон
4
Лейте
8
Хедира
33
Крал
33
Крал
8
Хедира
10
Фолланд
7
Ааронсон
7
Ааронсон
10
Фолланд
14
Вертессен
16
Холлербах
16
Холлербах
14
Вертессен
6
Госенс
11
Бедья
11
Бедья
6
Госенс
Остались в запасе
Штутгарт
Унион
1
Фабиан Бредлов
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
32
Роберто Массимо
ПП
14
Силас
ПВ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
37
Александер Шволов
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
Главный тренер
Ненад Бьелица
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
32
Роберто Массимо
ПП
14
Силас
ПВ
Остались в запасе
37
Александер Шволов
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Ненад Бьелица
Статистика матча Штутгарт - Унион
1
1
2
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Штутгарт» против «Униона», 25-й тур бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта 2024, в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штутгарт» – «Унион»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».