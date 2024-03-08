Нефтехимик
08.03.2024, пятница, 16:15
Россия. Первая лига, 22 тур
Россия. Первая лига, 22 тур
0 : 0
Идет первый тайм 44‘
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П1
2.25
Х
2.35
П2
5.4
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КАМАЗ
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
77
Павел Котов
ЛЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
4
Алексей Бердников
ЦЗ
29
Роман Денисов
ОП
15
Давид Кокоев
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
7
Султан Джамилов
ЛВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
КАМАЗ
41
Сергей Самок
ВР
77
Валентин Пальцев
ЛЗ
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
3
Артем Гюрджан
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
33
Борис Фартуна
АП
55
Максим Лаук
ЛВ
74
Руслан Куль
ПВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Нефтехимик
31
Сергей Ещенко
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
9
Кирилл Морозов
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
90
Константин Шильцов
АП
78
Данил Липовой
ЛВ
11
Артем Котик
ЦФ
91
Рашид Магомедов
ЦФ
КАМАЗ
99
Дмитрий Герасимов
ВР
15
Савелий Ратников
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
8
Дмитрий Стародуб
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
97
Дамир Таликин
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
57
Михаил Казимир
АП
14
Сурхайхан Абдуллаев
АП
10
Роман Защепкин
АП
78
Александр Щербатюк
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Голубев
77
Котов
16
Шоркин
4
Бердников
93
Герасимов
29
Денисов
15
Кокоев
2
Ситдиков
99
Емельянов
7
Джамилов
10
Базелюк
4-3-3
41
Самок
4
Абрамов
77
Пальцев
3
Гюрджан
13
Почивалин
42
Кириллов
7
Аюкин
6
Родин
74
Куль
33
Фартуна
55
Лаук
Остались в запасе
Нефтехимик
КАМАЗ
31
Сергей Ещенко
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
9
Кирилл Морозов
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
90
Константин Шильцов
АП
78
Данил Липовой
ЛВ
11
Артем Котик
ЦФ
91
Рашид Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
99
Дмитрий Герасимов
ВР
15
Савелий Ратников
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
8
Дмитрий Стародуб
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
97
Дамир Таликин
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
57
Михаил Казимир
АП
14
Сурхайхан Абдуллаев
АП
10
Роман Защепкин
АП
78
Александр Щербатюк
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
31
Сергей Ещенко
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
9
Кирилл Морозов
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
90
Константин Шильцов
АП
78
Данил Липовой
ЛВ
11
Артем Котик
ЦФ
91
Рашид Магомедов
ЦФ
Остались в запасе
99
Дмитрий Герасимов
ВР
15
Савелий Ратников
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
8
Дмитрий Стародуб
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
97
Дамир Таликин
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
57
Михаил Казимир
АП
14
Сурхайхан Абдуллаев
АП
10
Роман Защепкин
АП
78
Александр Щербатюк
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Нефтехимик - КАМАЗ
Угловые удары
4
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «КАМАЗ», 22-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта 2024, в 16:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик» – «КАМАЗ»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».