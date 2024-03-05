Бавария
05.03.2024, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов, 1/8 финала
3 : 0
Матч завершен
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Лацио
39' Г. Кейн
45+2' Т. Мюллер
66' Г. Кейн
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
45
Александар Павлович
ОП
8
Леон Горецка
ЦП
42
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
25
Томас Мюллер
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Лацио
94
Иван Проведель
ВР
13
Алессио Романьоли
ЦЗ
34
Марио Гила
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
5
Матиас Весино
ЦП
8
Маттео Гендузи
ЦП
10
Луис Альберто
АП
20
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
18
Даниэль Перец
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
17
Брайан Сарагоса
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
39
Матис Тель
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Лацио
53
Федерико Магро
ВР
33
Луиджи Сепе
ВР
15
Николо Казале
ЦЗ
60
Фабио Руджери
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
23
Эльсеид Хюсай
ПЗ
56
Лука Наполитано
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
6
Даичи Камада
АП
18
Густав Исаксен
ПП
9
Педро
ПВ
19
Валентин Кастелланос
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Нойер
22
Геррейру
4
де Лигт
15
Дайер
6
Киммих
45
Павлович
8
Горецка
42
Мусиала
10
Сане
9
Кейн
25
Мюллер
3-3-3-1
94
Проведель
77
Марушич
34
Гила
13
Романьоли
5
Весино
8
Гендузи
3
Пеллегрини
20
Дзакканьи
10
Альберто
7
Андерсон
17
Иммобиле
22
Геррейру
19
Дэвис
19
Дэвис
22
Геррейру
10
Сане
27
Лаймер
27
Лаймер
10
Сане
42
Мусиала
7
Гнабри
7
Гнабри
42
Мусиала
25
Мюллер
39
Тель
39
Тель
25
Мюллер
5
Весино
32
Катальди
32
Катальди
5
Весино
10
Альберто
6
Камада
6
Камада
10
Альберто
20
Дзакканьи
18
Исаксен
18
Исаксен
20
Дзакканьи
7
Андерсон
9
Педро
9
Педро
7
Андерсон
17
Иммобиле
19
Кастелланос
19
Кастелланос
17
Иммобиле
Остались в запасе
Бавария
Лацио
26
Свен Ульрайх
ВР
18
Даниэль Перец
ВР
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
17
Брайан Сарагоса
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
53
Федерико Магро
ВР
33
Луиджи Сепе
ВР
15
Николо Казале
ЦЗ
60
Фабио Руджери
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
23
Эльсеид Хюсай
ПЗ
56
Лука Наполитано
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
18
Даниэль Перец
ВР
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
17
Брайан Сарагоса
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Остались в запасе
53
Федерико Магро
ВР
33
Луиджи Сепе
ВР
15
Николо Казале
ЦЗ
60
Фабио Руджери
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
23
Эльсеид Хюсай
ПЗ
56
Лука Наполитано
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Бавария - Лацио
3
Всего ударов по воротам
24
5
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
60
40
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
6
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Лацио», ответный матч 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 марта 2024, в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Лацио»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».