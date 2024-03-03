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    • «Наполи» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2024

    «Наполи» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2024

    Наполи
    03.03.2024, воскресенье, 22:45
    Италия. Серия А, 27 тур
    2 : 1
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Ювентус
    42' Х. Кварацхелия
    88' Д. Распадори
    81' Ф. Кьеза
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Наполи
    1
    Алекс Мерет
    ВР
    17
    Матиас Оливера
    ЛЗ
    5
    Жуан
    ЦЗ
    13
    Амир Ррахмани
    ЦЗ
    22
    Джованни Ди Лоренцо
    (К) ПЗ
    68
    Станислав Лоботка
    ЦП
    99
    Франк Ангисса
    ЦП
    24
    Хамед Траоре
    АП
    77
    Хвича Кварацхелия
    ЛВ
    21
    Маттео Политано
    ПВ
    9
    Виктор Осимхен
    ЦФ
    Главный тренер
    Франческо Кальцона
    Ювентус
    1
    Войцех Щесны
    ВР
    27
    Андреа Камбьясо
    ЛЗ
    12
    Алекс Сандро
    (К) ЛЗ
    3
    Бремер
    ЦЗ
    24
    Даниэле Ругани
    ЦЗ
    5
    Мануэль Локателли
    ОП
    26
    Карлос Алькарас
    ЦП
    16
    Фабио Миретти
    ЦП
    7
    Федерико Кьеза
    ЛВ
    17
    Самуэль Айлинг
    ЛВ
    9
    Душан Влахович
    ЦФ
    Главный тренер
    Массимилиано Аллегри
    Наполи
    95
    Пьерлуиджи Голлини
    ВР
    14
    Никита Контини
    ВР
    6
    Мариу Руй
    ЛЗ
    55
    Лео Эстигард
    ЦЗ
    3
    Натан
    ЦЗ
    30
    Паскуале Маццокки
    ПЗ
    20
    Петр Зелински
    ЦП
    32
    Леандер Дендокер
    ЦП
    29
    Йеспер Линдстрем
    АП
    81
    Джакомо Распадори
    ЦФ
    18
    Джованни Симеоне
    ЦФ
    Ювентус
    38
    Джованни Даффара
    ВР
    23
    Карло Пинсольо
    ВР
    4
    Федерико Гатти
    ЦЗ
    33
    Тиагу Джало
    ЦЗ
    6
    Данило
    ПЗ
    11
    Филип Костич
    ЛП
    47
    Жозеф Нонге
    ЦП
    41
    Ханс Николусси Кавилья
    ЦП
    14
    Аркадиуш Милик
    ЦФ
    15
    Кенан Йилдыз
    ЦФ
    25
    Тимоти Веа
    ЦФ
    4-2-3-1
    1
    Мерет
    17
    Оливера
    5
    Жуан
    13
    Ррахмани
    22
    Ди Лоренцо
    68
    Лоботка
    99
    Ангисса
    77
    Кварацхелия
    24
    Траоре
    21
    Политано
    9
    Осимхен
    4-1-2-2-1
    1
    Щесны
    27
    Камбьясо
    3
    Бремер
    24
    Ругани
    12
    Сандро
    5
    Локателли
    26
    Алькарас
    16
    Миретти
    7
    Кьеза
    17
    Айлинг
    9
    Влахович
    13
    Ррахмани
    55
    Эстигард
    55
    Эстигард
    13
    Ррахмани
    24
    Траоре
    20
    Зелински
    20
    Зелински
    24
    Траоре
    77
    Кварацхелия
    29
    Линдстрем
    29
    Линдстрем
    77
    Кварацхелия
    21
    Политано
    81
    Распадори
    81
    Распадори
    21
    Политано
    Нонге
    6
    Данило
    6
    Данило
    Нонге
    16
    Миретти
    47
    Нонге
    47
    Нонге
    16
    Миретти
    26
    Алькарас
    14
    Милик
    14
    Милик
    26
    Алькарас
    17
    Айлинг
    15
    Йилдыз
    15
    Йилдыз
    17
    Айлинг
    27
    Камбьясо
    25
    Веа
    25
    Веа
    27
    Камбьясо
    Остались в запасе
    Наполи
    Ювентус
    95
    Пьерлуиджи Голлини
    ВР
    14
    Никита Контини
    ВР
    6
    Мариу Руй
    ЛЗ
    3
    Натан
    ЦЗ
    30
    Паскуале Маццокки
    ПЗ
    32
    Леандер Дендокер
    ЦП
    18
    Джованни Симеоне
    ЦФ
    Главный тренер
    Франческо Кальцона
    38
    Джованни Даффара
    ВР
    23
    Карло Пинсольо
    ВР
    4
    Федерико Гатти
    ЦЗ
    33
    Тиагу Джало
    ЦЗ
    11
    Филип Костич
    ЛП
    41
    Ханс Николусси Кавилья
    ЦП
    Главный тренер
    Массимилиано Аллегри
    Остались в запасе
    95
    Пьерлуиджи Голлини
    ВР
    14
    Никита Контини
    ВР
    6
    Мариу Руй
    ЛЗ
    3
    Натан
    ЦЗ
    30
    Паскуале Маццокки
    ПЗ
    32
    Леандер Дендокер
    ЦП
    18
    Джованни Симеоне
    ЦФ
    Остались в запасе
    38
    Джованни Даффара
    ВР
    23
    Карло Пинсольо
    ВР
    4
    Федерико Гатти
    ЦЗ
    33
    Тиагу Джало
    ЦЗ
    11
    Филип Костич
    ЛП
    41
    Ханс Николусси Кавилья
    ЦП
    Главный тренер
    Франческо Кальцона
    Главный тренер
    Массимилиано Аллегри
    Статистика матча Наполи - Ювентус
    1
    4
    Всего ударов по воротам
    14
    18
    Удары в створ
    7
    4
    Владение мячом %
    71
    29
    Желтые карточки
    1
    4
    Угловые удары
    2
    1
    Нарушения
    6
    16
    Офсайды
    1
    1
    Количество передач
    653
    267
    Сейвы
    3
    5
    Точность передач %
    88
    74
    Удары мимо ворот
    4
    10
    Блокированные удары
    3
    4
    Удары из пределов штрафной
    10
    12
    Удары из-за пределов штрафной
    4
    6
    xG (ожидаемые голы)
    2.13
    1.58
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Ювентуса», 27-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 марта 2024, в 22:45 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи»«Ювентус»

    Наполи-Ювентус смотреть онлайн 3 марта

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.03.2024 19:43
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