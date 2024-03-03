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    • «Акрон» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2024

    «Акрон» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2024

    Акрон
    03.03.2024, воскресенье, 16:00
    Россия. Первая лига, 21 тур
    0 : 2
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Родина
    24' А. Гордюшенко
    73' И. Тимошенко
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Акрон
    77
    Константин Савичев
    ПВ
    1
    Сергей Волков
    ВР
    20
    Боян Димоски
    ЛЗ
    5
    Джамалдин Ходжаниязов
    ЛЗ
    15
    Егор Данилкин
    ЦЗ
    6
    Сергей Макаров
    ОП
    27
    Иван Чудин
    ЦП
    22
    Владислав Галкин
    АП
    21
    Артур Галоян
    АП
    9
    Никита Глушков
    ЛВ
    11
    Андрес Понсе
    ЦФ
    Главный тренер
    Заур Тедеев
    Родина
    16
    Александр Корякин
    ВР
    90
    Ориньо
    ЛЗ
    55
    Митя Крижан
    ЦЗ
    24
    Александр Клещенко
    ЦЗ
    88
    Артем Сокол
    ЦЗ
    25
    Даниил Куликов
    ОП
    6
    Руслан Фищенко
    ОП
    72
    Астемир Гордюшенко
    ЦП
    7
    Александр Юшин
    ПВ
    78
    Солтмурад Бакаев
    ПВ
    99
    Иван Тимошенко
    ЦФ
    Главный тренер
    Франк Артига
    Акрон
    50
    Дмитрий Нагаев
    ВР
    16
    Тимур Акмурзин
    ВР
    52
    Вадим Конюхов
    ЛЗ
    14
    Марат Бокоев
    ЦЗ
    26
    Неманья Анджелкович
    ЦЗ
    8
    Евгений Песегов
    ЦП
    10
    Максим Палиенко
    АП
    24
    Артем Погосов
    ЛВ
    23
    Кирилл Данилин
    ПВ
    18
    Антон Килин
    ПВ
    70
    Абу-Саид Эльдарушев
    ЦФ
    Родина
    31
    Ринат Шакеров
    ВР
    26
    Артем Мещанинов
    ЦЗ
    2
    Марсиньо
    ПЗ
    34
    Олег Дмитриев
    АП
    11
    Даниил Кузнецов
    ЛВ
    22
    Мухаммад Султонов
    ПВ
    10
    Максим Турищев
    ЦФ
    9
    Амур Калмыков
    ЦФ
    3-1-1-3-2
    1
    Волков
    5
    Ходжаниязов
    15
    Данилкин
    20
    Димоски
    6
    Макаров
    27
    Чудин
    9
    Глушков
    21
    Галоян
    77
    Савичев
    11
    Понсе
    22
    Галкин
    4-2-1-2-1
    16
    Корякин
    55
    Крижан
    24
    Клещенко
    88
    Сокол
    90
    Ориньо
    25
    Куликов
    6
    Фищенко
    72
    Гордюшенко
    78
    Бакаев
    7
    Юшин
    99
    Тимошенко
    6
    Макаров
    10
    Палиенко
    10
    Палиенко
    6
    Макаров
    22
    Галкин
    23
    Данилин
    23
    Данилин
    22
    Галкин
    9
    Глушков
    18
    Килин
    18
    Килин
    9
    Глушков
    11
    Понсе
    70
    Эльдарушев
    70
    Эльдарушев
    11
    Понсе
    25
    Куликов
    26
    Мещанинов
    26
    Мещанинов
    25
    Куликов
    72
    Гордюшенко
    34
    Дмитриев
    34
    Дмитриев
    72
    Гордюшенко
    7
    Юшин
    11
    Кузнецов
    11
    Кузнецов
    7
    Юшин
    78
    Бакаев
    22
    Султонов
    22
    Султонов
    78
    Бакаев
    99
    Тимошенко
    9
    Калмыков
    9
    Калмыков
    99
    Тимошенко
    Остались в запасе
    Акрон
    Родина
    50
    Дмитрий Нагаев
    ВР
    16
    Тимур Акмурзин
    ВР
    52
    Вадим Конюхов
    ЛЗ
    14
    Марат Бокоев
    ЦЗ
    26
    Неманья Анджелкович
    ЦЗ
    8
    Евгений Песегов
    ЦП
    24
    Артем Погосов
    ЛВ
    Главный тренер
    Заур Тедеев
    31
    Ринат Шакеров
    ВР
    2
    Марсиньо
    ПЗ
    10
    Максим Турищев
    ЦФ
    Главный тренер
    Франк Артига
    Остались в запасе
    50
    Дмитрий Нагаев
    ВР
    16
    Тимур Акмурзин
    ВР
    52
    Вадим Конюхов
    ЛЗ
    14
    Марат Бокоев
    ЦЗ
    26
    Неманья Анджелкович
    ЦЗ
    8
    Евгений Песегов
    ЦП
    24
    Артем Погосов
    ЛВ
    Остались в запасе
    31
    Ринат Шакеров
    ВР
    2
    Марсиньо
    ПЗ
    10
    Максим Турищев
    ЦФ
    Главный тренер
    Заур Тедеев
    Главный тренер
    Франк Артига
    Статистика матча Акрон - Родина
    4
    Желтые карточки
    0
    4

    Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Родины», 21-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 марта 2024, в 16:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Родина»

    • Матч можно посмотреть на канале «VK Видео» официального сообщества Первой лиги.
    • Также игру будет транслировать «Фонбет».

    Акрон-Родина смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.03.2024 12:07
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