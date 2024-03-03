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    • «Эмполи» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2024

    «Эмполи» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2024

    Эмполи
    03.03.2024, воскресенье, 17:00
    Италия. Серия А, 27 тур
    0 : 1
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Кальяри
    69' Я. Янкто
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Эмполи
    25
    Элия Каприле
    ВР
    13
    Либерато Кэкачей
    ЛЗ
    33
    Себастьяно Луперто
    (К) ЦЗ
    4
    Себастьян Валюкевич
    ЦЗ
    34
    Ардиан Исмайли
    ЦЗ
    18
    Рэзван Марин
    ЦП
    29
    Юссеф Мале
    ЦП
    8
    Виктор Коваленко
    АП
    28
    Николо Камбьяги
    ЛВ
    20
    Маттео Кансельери
    ПВ
    23
    Маттиа Дестро
    ЦФ
    Главный тренер
    Давиде Никола
    Кальяри
    22
    Симоне Скуффет
    ВР
    27
    Томмазо Ауджелло
    ЛЗ
    4
    Альберто Доссена
    ЦЗ
    26
    Йерри Мина
    ЦЗ
    21
    Якуб Янкто
    ЛП
    14
    Алессандро Дейола
    (К) ЦП
    29
    Антуан Макумбу
    ЦП
    8
    Найтан Нандес
    ЦП
    70
    Джанлука Гаэтано
    ЦП
    77
    Зито Лувумбо
    ЦФ
    9
    Джанлука Лападула
    ЦФ
    Главный тренер
    Клаудио Раньери
    Эмполи
    99
    Этрит Бериша
    ВР
    1
    Самуэле Перисан
    ВР
    24
    Тьяронн Эбуехи
    ЦЗ
    7
    Лука Мариануччи
    ЦЗ
    3
    Джузеппе Пеццелла
    ЦЗ
    19
    Бартош Берешиньски
    ПЗ
    27
    Шимон Журковски
    ЦП
    21
    Якопо Фаццини
    ЦП
    30
    Симоне Бастони
    ЦП
    11
    Эммануэль Гьяси
    ЛВ
    17
    Альберто Черри
    ЦФ
    10
    М'Байе Ньянг
    ЦФ
    Кальяри
    31
    Velizar-Iliya Iliev
    ВР
    1
    Борис Радунович
    ВР
    37
    Пауло Ацци
    ЛЗ
    33
    Адам Оберт
    ЦЗ
    23
    Матеуш Ветеска
    ЦЗ
    99
    Алессандро Ди Пардо
    ЦЗ
    28
    Габриэле Цаппа
    ПЗ
    16
    Маттео Прати
    ОП
    10
    Бенито Николас Виола
    ЦП
    19
    Гаэтано Ористанио
    АП
    61
    Эльдор Шомуродов
    ЦФ
    34
    Kingstone Mutandwa
    ЦФ
    4-2-3-1
    25
    Каприле
    13
    Кэкачей
    4
    Валюкевич
    34
    Исмайли
    33
    Луперто
    18
    Марин
    29
    Мале
    28
    Камбьяги
    8
    Коваленко
    20
    Кансельери
    23
    Дестро
    3-5-2
    22
    Скуффет
    4
    Доссена
    26
    Мина
    27
    Ауджелло
    14
    Дейола
    29
    Макумбу
    8
    Нандес
    70
    Гаэтано
    21
    Янкто
    9
    Лападула
    77
    Лувумбо
    13
    Кэкачей
    3
    Пеццелла
    3
    Пеццелла
    13
    Кэкачей
    20
    Кансельери
    21
    Фаццини
    21
    Фаццини
    20
    Кансельери
    8
    Коваленко
    11
    Гьяси
    11
    Гьяси
    8
    Коваленко
    4
    Валюкевич
    17
    Черри
    17
    Черри
    4
    Валюкевич
    23
    Дестро
    10
    Ньянг
    10
    Ньянг
    23
    Дестро
    27
    Ауджелло
    37
    Ацци
    37
    Ацци
    27
    Ауджелло
    21
    Янкто
    23
    Ветеска
    23
    Ветеска
    21
    Янкто
    77
    Лувумбо
    28
    Цаппа
    28
    Цаппа
    77
    Лувумбо
    70
    Гаэтано
    61
    Шомуродов
    61
    Шомуродов
    70
    Гаэтано
    Остались в запасе
    Эмполи
    Кальяри
    99
    Этрит Бериша
    ВР
    1
    Самуэле Перисан
    ВР
    24
    Тьяронн Эбуехи
    ЦЗ
    7
    Лука Мариануччи
    ЦЗ
    19
    Бартош Берешиньски
    ПЗ
    27
    Шимон Журковски
    ЦП
    30
    Симоне Бастони
    ЦП
    Главный тренер
    Давиде Никола
    31
    Velizar-Iliya Iliev
    ВР
    1
    Борис Радунович
    ВР
    33
    Адам Оберт
    ЦЗ
    99
    Алессандро Ди Пардо
    ЦЗ
    16
    Маттео Прати
    ОП
    10
    Бенито Николас Виола
    ЦП
    19
    Гаэтано Ористанио
    АП
    34
    Kingstone Mutandwa
    ЦФ
    Главный тренер
    Клаудио Раньери
    Остались в запасе
    99
    Этрит Бериша
    ВР
    1
    Самуэле Перисан
    ВР
    24
    Тьяронн Эбуехи
    ЦЗ
    7
    Лука Мариануччи
    ЦЗ
    19
    Бартош Берешиньски
    ПЗ
    27
    Шимон Журковски
    ЦП
    30
    Симоне Бастони
    ЦП
    Остались в запасе
    31
    Velizar-Iliya Iliev
    ВР
    1
    Борис Радунович
    ВР
    33
    Адам Оберт
    ЦЗ
    99
    Алессандро Ди Пардо
    ЦЗ
    16
    Маттео Прати
    ОП
    10
    Бенито Николас Виола
    ЦП
    19
    Гаэтано Ористанио
    АП
    34
    Kingstone Mutandwa
    ЦФ
    Главный тренер
    Давиде Никола
    Главный тренер
    Клаудио Раньери
    Статистика матча Эмполи - Кальяри
    3
    Всего ударов по воротам
    16
    8
    Удары в створ
    3
    4
    Владение мячом %
    56
    44
    Желтые карточки
    0
    3
    Угловые удары
    9
    2
    Нарушения
    11
    15
    Офсайды
    3
    0
    Количество передач
    440
    368
    Сейвы
    3
    3
    Точность передач %
    82
    76
    Удары мимо ворот
    5
    2
    Блокированные удары
    8
    2
    Удары из пределов штрафной
    15
    5
    Удары из-за пределов штрафной
    1
    3
    xG (ожидаемые голы)
    1.45
    0.6
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Эмполи» против «Кальяри», 27-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 марта 2024, в 17:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эмполи»«Кальяри»

    «Эмполи» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.03.2024 11:03
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