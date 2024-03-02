Ленинградец
02.03.2024, суббота, 15:00
Россия. Первая лига, 21 тур
Россия. Первая лига, 21 тур
0 : 0
Матч завершен
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КАМАЗ
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ленинградец
16
Никита Карабашев
ВР
33
Андрей Яковлев
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
20
Владислав Волков
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
10
Михаил Горелишвили
ЛП
18
Эдуард Суханов
ОП
21
Владислав Шепелев
ОП
7
Руслан Апеков
ЛВ
19
Кирилл Колесниченко
ЛВ
9
Никита Розманов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
КАМАЗ
41
Сергей Самок
ВР
77
Валентин Пальцев
ЛЗ
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
3
Артем Гюрджан
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
22
Павел Горелов
ОП
42
Юрий Кириллов
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
33
Борис Фартуна
АП
55
Максим Лаук
ЛВ
74
Руслан Куль
ПВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Ленинградец
1
Егор Смирнов
ВР
97
Андрей Хитяев
ЛЗ
17
Валерий Каптилов
ЛЗ
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
2
Сергей Николаев
ЦЗ
47
Руслан Казаков
ЦП
30
Никита Морозов
АП
73
Даниил Соколов
АП
23
Сергей Ильин
ЛВ
8
Виталий Жиронкин
ЦФ
77
Максим Бачинский
ЦФ
КАМАЗ
99
Дмитрий Герасимов
ВР
20
Антон Полюткин
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
15
Савелий Ратников
ЦЗ
8
Дмитрий Стародуб
ПЗ
6
Даниил Родин
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
14
Сурхайхан Абдуллаев
ЦП
97
Дамир Таликин
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
78
Александр Щербатюк
ЦФ
4-2-1-2-1
16
Карабашев
33
Яковлев
20
Волков
44
Калугин
6
Беляев
18
Суханов
21
Шепелев
10
Горелишвили
19
Колесниченко
7
Апеков
9
Розманов
4-1-2-3
41
Самок
4
Абрамов
77
Пальцев
3
Гюрджан
13
Почивалин
22
Горелов
42
Кириллов
11
Гаглоев
74
Куль
33
Фартуна
55
Лаук
9
Розманов
23
Ильин
23
Ильин
9
Розманов
7
Апеков
8
Жиронкин
8
Жиронкин
7
Апеков
19
Колесниченко
77
Бачинский
77
Бачинский
19
Колесниченко
33
Фартуна
8
Стародуб
8
Стародуб
33
Фартуна
42
Кириллов
6
Родин
6
Родин
42
Кириллов
11
Гаглоев
14
Абдуллаев
14
Абдуллаев
11
Гаглоев
74
Куль
97
Таликин
97
Таликин
74
Куль
55
Лаук
78
Щербатюк
78
Щербатюк
55
Лаук
Остались в запасе
Ленинградец
КАМАЗ
1
Егор Смирнов
ВР
97
Андрей Хитяев
ЛЗ
17
Валерий Каптилов
ЛЗ
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
2
Сергей Николаев
ЦЗ
47
Руслан Казаков
ЦП
30
Никита Морозов
АП
73
Даниил Соколов
АП
Главный тренер
Сергей Кирьяков
99
Дмитрий Герасимов
ВР
20
Антон Полюткин
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
15
Савелий Ратников
ЦЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
1
Егор Смирнов
ВР
97
Андрей Хитяев
ЛЗ
17
Валерий Каптилов
ЛЗ
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
2
Сергей Николаев
ЦЗ
47
Руслан Казаков
ЦП
30
Никита Морозов
АП
73
Даниил Соколов
АП
Остались в запасе
99
Дмитрий Герасимов
ВР
20
Антон Полюткин
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
15
Савелий Ратников
ЦЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Ленинградец - КАМАЗ
3
1
Желтые карточки
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Ленинградец» против «КАМАЗА», 21-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта 2024, в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ленинградец» – «КАМАЗ»
- Матч можно посмотреть на канале «VK Видео» официального сообщества Первой лиги.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».