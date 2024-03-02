Брентфорд
02.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Англия. Премьер-лига, 27 тур
2 : 2
Матч завершен
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Челси
50' М. Расмуссен
69' Й. Висса
35' Н. Джексон
83' А. Дисаси
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
12
Серхио Регилон
ЛЗ
13
Занка
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
16
Натан Коллинс
ЦЗ
30
Мадс Расмуссен
ПЗ
27
Виталий Янельт
ОП
15
Фрэнк Ониика
ЦП
6
Кристиан Нергор
(К) ЦП
11
Йоанн Висса
ЛВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Челси
28
Джордже Петрович
ВР
21
Бен Чилвел
(К) ЛЗ
26
Леви Колуилл
ЦЗ
14
Трево Чалоба
ЦЗ
2
Аксель Дисаси
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
8
Энцо Фернандес
ОП
25
Мойзес Кайседо
ОП
23
Конор Галлахер
ЦП
20
Коул Палмер
ПВ
15
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Брентфорд
21
Томас Стракоша
ВР
36
Джи-Су Ким
ЦЗ
26
Шандон Баптист
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
33
Егор Ярмолюк
АП
14
Саман Годдос
АП
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
7
Нил Мопе
ЦФ
Челси
1
Роберт Санчес
ВР
3
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Тиаго Силва
ЦЗ
42
Элфи Гилхрист
ЦЗ
31
Чезаре Касадеи
ЦП
49
Йими Тауриайнен
ЦП
7
Рахим Стерлинг
ЛВ
10
Михаил Мудрик
ЛВ
11
Нони Мадуэке
ПВ
3-3-2-1-1
1
Флеккен
13
Занка
20
Айер
16
Коллинс
12
Регилон
27
Янельт
30
Расмуссен
15
Ониика
6
Нергор
11
Висса
17
Тони
3-4-1-2
28
Петрович
26
Колуилл
14
Чалоба
2
Дисаси
27
Густо
8
Фернандес
25
Кайседо
21
Чилвел
23
Галлахер
15
Джексон
20
Палмер
15
Ониика
8
Йенсен
8
Йенсен
15
Ониика
27
Янельт
33
Ярмолюк
33
Ярмолюк
27
Янельт
11
Висса
7
Мопе
7
Мопе
11
Висса
26
Колуилл
7
Стерлинг
7
Стерлинг
26
Колуилл
8
Фернандес
10
Мудрик
10
Мудрик
8
Фернандес
Остались в запасе
Брентфорд
Челси
21
Томас Стракоша
ВР
36
Джи-Су Ким
ЦЗ
26
Шандон Баптист
ЦП
14
Саман Годдос
АП
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
Главный тренер
Томас Франк
1
Роберт Санчес
ВР
3
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Тиаго Силва
ЦЗ
42
Элфи Гилхрист
ЦЗ
31
Чезаре Касадеи
ЦП
49
Йими Тауриайнен
ЦП
11
Нони Мадуэке
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
21
Томас Стракоша
ВР
36
Джи-Су Ким
ЦЗ
26
Шандон Баптист
ЦП
14
Саман Годдос
АП
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
Остались в запасе
1
Роберт Санчес
ВР
3
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Тиаго Силва
ЦЗ
42
Элфи Гилхрист
ЦЗ
31
Чезаре Касадеи
ЦП
49
Йими Тауриайнен
ЦП
11
Нони Мадуэке
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Брентфорд - Челси
3
1
Всего ударов по воротам
14
17
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
31
69
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
0
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Брентфорд» против «Челси», 27-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта 2024, в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брентфорд»– «Челси»
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