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    • «Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2024

    «Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2024

    Ноттингем Форест
    28.02.2024, среда, 22:45
    Англия. Кубок, 1/8 финала
    0 : 1
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Манчестер Юнайтед
    89' Каземиро
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Ноттингем Форест
    1
    Мэтт Тернер
    ВР
    15
    Гарри Тоффоло
    ЛЗ
    40
    Мурильо
    ЦЗ
    18
    Аугусто Фелипе
    ЦЗ
    7
    Неко Уильямс
    ПЗ
    28
    Данило
    ОП
    10
    Морган Гиббс-Уайт
    ЦП
    22
    Райан Йетс
    (К) ЦП
    21
    Энтони Эланга
    ЛВ
    27
    Дивок Ориги
    ЦФ
    9
    Тайво Авонийи
    ЦФ
    Главный тренер
    Нуну Эшпириту Санту
    Манчестер Юнайтед
    24
    Андре Онана
    ВР
    2
    Виктор Линделеф
    ЦЗ
    19
    Рафаэль Варан
    ЦЗ
    20
    Диогу Далот
    ПЗ
    18
    Каземиро
    ОП
    39
    Скотт Мактоминей
    ЦП
    4
    Софиан Амрабат
    ЦП
    8
    Бруну Фернандеш
    (К) АП
    10
    Маркус Рэшфорд
    ЛВ
    17
    Алехандро Гарначо
    ЛВ
    21
    Антони
    ПВ
    Главный тренер
    Эрик тен Хаг
    Ноттингем Форест
    23
    Одиссеас Влаходимос
    ВР
    32
    Эндрю Омобамиделе
    ЦЗ
    19
    Мусса Ниахате
    ЦЗ
    8
    Шейку Куяте
    ОП
    16
    Николас Домингес
    ЦП
    20
    Джованни Рейна
    АП
    14
    Каллум Хадсон-Одои
    ПВ
    53
    Джо Гарднер
    ЦФ
    37
    Родригу Рибейру
    ЦФ
    Манчестер Юнайтед
    1
    Алтай Баиндыр
    ВР
    53
    Вилли Камбвала
    ЦЗ
    35
    Джонни Эванс
    ЦЗ
    75
    Хабиб Огуннейе
    ЦЗ
    65
    Тоби Колльер
    ЦП
    37
    Кобби Майну
    ЦП
    14
    Кристиан Эриксен
    АП
    62
    Омари Форсон
    ПВ
    16
    Амад Диалло
    ПВ
    4-1-2-1-2
    1
    Тернер
    15
    Тоффоло
    40
    Мурильо
    18
    Фелипе
    7
    Уильямс
    28
    Данило
    10
    Гиббс-Уайт
    22
    Йетс
    21
    Эланга
    9
    Авонийи
    27
    Ориги
    3-1-2-3-1
    24
    Онана
    20
    Далот
    19
    Варан
    2
    Линделеф
    18
    Каземиро
    39
    Мактоминей
    4
    Амрабат
    21
    Антони
    8
    Фернандеш
    17
    Гарначо
    10
    Рэшфорд
    22
    Йетс
    20
    Рейна
    20
    Рейна
    22
    Йетс
    27
    Ориги
    14
    Хадсон-Одои
    14
    Хадсон-Одои
    27
    Ориги
    28
    Данило
    37
    Рибейру
    37
    Рибейру
    28
    Данило
    4
    Амрабат
    35
    Эванс
    35
    Эванс
    4
    Амрабат
    39
    Мактоминей
    37
    Майну
    37
    Майну
    39
    Мактоминей
    21
    Антони
    16
    Диалло
    16
    Диалло
    21
    Антони
    Остались в запасе
    Ноттингем Форест
    Манчестер Юнайтед
    23
    Одиссеас Влаходимос
    ВР
    32
    Эндрю Омобамиделе
    ЦЗ
    19
    Мусса Ниахате
    ЦЗ
    8
    Шейку Куяте
    ОП
    16
    Николас Домингес
    ЦП
    53
    Джо Гарднер
    ЦФ
    Главный тренер
    Нуну Эшпириту Санту
    1
    Алтай Баиндыр
    ВР
    53
    Вилли Камбвала
    ЦЗ
    75
    Хабиб Огуннейе
    ЦЗ
    65
    Тоби Колльер
    ЦП
    14
    Кристиан Эриксен
    АП
    62
    Омари Форсон
    ПВ
    Главный тренер
    Эрик тен Хаг
    Остались в запасе
    23
    Одиссеас Влаходимос
    ВР
    32
    Эндрю Омобамиделе
    ЦЗ
    19
    Мусса Ниахате
    ЦЗ
    8
    Шейку Куяте
    ОП
    16
    Николас Домингес
    ЦП
    53
    Джо Гарднер
    ЦФ
    Остались в запасе
    1
    Алтай Баиндыр
    ВР
    53
    Вилли Камбвала
    ЦЗ
    75
    Хабиб Огуннейе
    ЦЗ
    65
    Тоби Колльер
    ЦП
    14
    Кристиан Эриксен
    АП
    62
    Омари Форсон
    ПВ
    Главный тренер
    Нуну Эшпириту Санту
    Главный тренер
    Эрик тен Хаг
    Статистика матча Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед
    1
    Всего ударов по воротам
    16
    20
    Удары в створ
    5
    7
    Владение мячом %
    39
    61
    Желтые карточки
    0
    1
    Угловые удары
    5
    5
    Нарушения
    7
    7
    Офсайды
    3
    1
    Количество передач
    320
    517
    Сейвы
    6
    5
    Точность передач %
    82
    87
    Удары мимо ворот
    5
    9
    Блокированные удары
    6
    4
    Удары из пределов штрафной
    14
    14
    Удары из-за пределов штрафной
    2
    6
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» против «Манчестер Юнайтед», 1/8 кубка Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля 2024, в 22:45 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед»

    Ноттингем Форес – Манчестер Юнайтед смотреть онлайн 28 февраля

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    Источник: «Бомбардир»

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    28.02.2024 11:53
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