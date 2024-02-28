Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» против «Манчестер Юнайтед», 1/8 кубка Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля 2024, в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед»