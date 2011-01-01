Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
29
22
6
1
45
15
30
72
29
16
7
6
42
25
17
55
29
15
8
6
42
34
8
53
29
16
4
9
55
30
25
52
30
14
7
9
42
31
11
49
29
15
4
10
49
42
7
49
29
14
5
10
38
33
5
47
29
12
8
9
45
34
11
44
30
12
7
11
43
42
1
43
29
7
9
13
26
40
-14
30
29
8
5
16
27
37
-10
29
29
7
7
15
35
43
-8
28
29
7
6
16
32
51
-19
27
29
6
8
15
27
43
-16
26
28
6
6
16
32
53
-21
24
28
5
3
20
27
54
-27
18
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
12
1
2
40
14
26
37
14
11
3
0
22
7
15
36
15
10
3
2
29
17
12
33
14
11
0
3
24
12
12
33
15
9
3
3
24
11
13
30
15
9
3
3
24
14
10
30
14
8
4
2
31
15
16
28
14
8
4
2
20
11
9
28
15
8
3
4
21
16
5
27
15
6
3
6
18
16
2
21
14
6
2
6
18
12
6
20
15
5
4
6
17
24
-7
19
15
3
7
5
16
16
0
16
14
3
6
5
13
14
-1
15
13
4
2
7
17
22
-5
14
15
4
2
9
22
30
-8
14
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
11
3
1
23
8
15
36
15
7
4
4
22
23
-1
25
15
6
4
5
21
15
6
22
15
5
7
3
18
13
5
22
14
5
2
7
14
19
-5
17
14
5
1
8
20
25
-5
16
15
4
4
7
14
19
-5
16
14
4
3
7
15
16
-1
15
15
4
3
8
13
26
-13
15
15
3
4
8
19
31
-12
13
15
2
4
9
15
31
-16
10
14
3
1
10
11
27
-16
10
14
2
2
10
15
27
-12
8
14
2
2
10
9
21
-12
8
15
1
5
9
17
31
-14
8
13
1
1
11
5
24
-19
4
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире