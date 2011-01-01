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Унион Эспаньола
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Унион Эспаньола - результаты матчей
Сантьяго
Чили. Примера
Стадион:
Санта-Лаура
Сайт:
http://www.furiaroja.cl/
Тренер:
Мигель Понсе
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Чили. Примера. 2024
Кубок Либертадорес. Плей-офф 2014
Кубок Либертадорес. 2014
Кубок Либертадорес. групповой раунд 2011
Кубок Либертадорес. 1-ая стадия 2011
01.12 | 00:00
Унион Эспаньола
2 : 4
О'Хиггинс
22.11 | 02:00
Депортес Лимаче
1 : 0
Унион Эспаньола
08.11 | 21:00
Унион Эспаньола
1 : 2
Коло-Коло
03.11 | 02:30
Эвертон Винья-дель-Мар
0 : 0
Унион Эспаньола
26.10 | 22:00
Кобресаль
1 : 0
Унион Эспаньола
12.10 | 18:00
Унион Эспаньола
4 : 2
Уачипато
13.09 | 18:30
Унион Эспаньола
3 : 4
Аудакс Итальяно
01.09 | 01:30
Ньюбленсе
1 : 2
Унион Эспаньола
24.08 | 03:00
Универсидад Католика
2 : 0
Унион Эспаньола
15.08 | 22:00
Унион Эспаньола
2 : 2
Депортес Икике
09.08 | 22:00
Универсидад де Чили
4 : 1
Унион Эспаньола
02.08 | 19:30
Унион Эспаньола
1 : 0
Депортес Ла Серена
27.07 | 22:00
Палестино
1 : 0
Унион Эспаньола
19.07 | 19:30
Унион Эспаньола
3 : 1
Унион Ла Калера
05.07 | 22:00
Унион Эспаньола
0 : 2
Универсидад де Чили
21.06 | 19:30
Унион Эспаньола
0 : 2
Кокимбо Унидо
15.06 | 19:30
О'Хиггинс
1 : 0
Унион Эспаньола
03.06 | 22:00
Унион Эспаньола
2 : 2
Депортес Лимаче
25.05 | 00:30
Коло-Коло
4 : 1
Унион Эспаньола
19.05 | 22:00
Унион Эспаньола
0 : 3
Эвертон Винья-дель-Мар
03.05 | 03:30
Унион Эспаньола
0 : 1
Кобресаль
28.04 | 00:30
Уачипато
2 : 1
Унион Эспаньола
19.04 | 01:00
Аудакс Итальяно
2 : 0
Унион Эспаньола
15.04 | 01:00
Унион Эспаньола
3 : 0
Ньюбленсе
29.03 | 00:15
Унион Эспаньола
1 : 2
Универсидад Католика
17.03 | 02:30
Депортес Икике
0 : 0
Унион Эспаньола
01.03 | 18:00
Депортес Ла Серена
1 : 0
Унион Эспаньола
22.02 | 00:00
Унион Эспаньола
0 : 3
Палестино
18.02 | 02:30
Унион Ла Калера
4 : 0
Унион Эспаньола
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