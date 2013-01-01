Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
3
4
7
8
10
11
12
13
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
30
28
1
1
81
16
65
85
30
18
4
8
52
26
26
58
30
17
6
7
43
21
22
57
30
13
9
8
45
32
13
48
30
13
5
12
27
30
-3
44
30
12
8
10
33
27
6
44
30
12
6
12
36
40
-4
42
30
11
8
11
31
30
1
41
30
10
9
11
32
30
2
39
30
9
9
12
26
37
-11
36
30
9
8
13
30
46
-16
35
30
8
11
11
24
32
-8
35
30
6
15
9
27
32
-5
33
30
5
12
13
19
33
-14
27
30
3
8
19
18
58
-40
17
30
3
7
20
19
53
-34
16
Команда
2
4
6
8
10
11
12
13
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
15
0
0
45
5
40
45
15
13
0
2
31
6
25
39
15
10
3
2
34
12
22
33
15
9
4
2
24
12
12
31
15
8
3
4
19
11
8
27
15
7
5
3
20
12
8
26
15
7
3
5
20
23
-3
24
15
7
3
5
19
17
2
24
15
7
2
6
12
12
0
23
15
5
6
4
18
14
4
21
15
4
7
4
13
11
2
19
15
4
7
4
15
14
1
19
15
4
6
5
13
18
-5
18
15
3
5
7
16
21
-5
14
15
2
6
7
7
14
-7
12
15
2
3
10
10
25
-15
9
Команда
4
6
8
10
11
12
13
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
13
1
1
36
11
25
40
15
8
1
6
18
14
4
25
15
6
3
6
15
18
-3
21
15
4
6
5
12
15
-3
18
15
5
3
7
13
19
-6
18
15
5
3
7
17
23
-6
18
15
5
3
7
14
16
-2
18
15
4
5
6
21
20
1
17
15
4
5
6
14
16
-2
17
15
4
4
7
11
21
-10
16
15
4
3
8
11
18
-7
15
15
3
6
6
12
19
-7
15
15
2
8
5
12
18
-6
14
15
2
5
8
10
23
-13
11
15
1
5
9
8
33
-25
8
15
0
2
13
3
32
-29
2
❗АЕК: -3
❗Атромитос: -3
❗ПАОК: -3
❗Панатинаикос: -3
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире