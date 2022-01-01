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Англия. Первая лига
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Лейтон Ориент
Состав
€ 12 млн
Лейтон Ориент - состав команды
Лейтон
Англия. Первая лига
Стадион:
Брисбен Роуд
Сайт:
http://www.leytonorient.com
Тренер:
Ричи Уэлленс
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Бакстер Натан
Вра
27
€ 0.7 млн
21
Олувайеми Тоби
Вра
23
€ 0.15 млн
33
Killian Cahill
Вра
-
12
Гилхрист Элфи
Защ
22
€ 3.5 млн
3
Моррис Джеймс
Защ
24
€ 0.5 млн
2
Стивенс Фин
Защ
23
€ 0.5 млн
6
Форрестер Уильям
Защ
25
€ 0.3 млн
18
Эдмондс-Грин Рармани
Защ
27
€ 0.275 млн
11
Митчелл Деметри
Защ
29
€ 0.175 млн
19
Somto Boniface
Защ
-
25
Charlie Wellens
Защ
-
34
Phillip Chinedu
Защ
-
5
Joseph Olowu
Защ
-
14
Крейг Майкл
Пол
23
€ 0.55 млн
14
Хэйден Айзек
Пол
31
€ 0.4 млн
28
Клэр Шон
Пол
29
€ 0.25 млн
8
Idris El Mizouni
Пол
-
30
Alfie Wellens
Пол
-
7
Oliver O'Neill
Пол
-
10
Коннолли Аарон
Нап
26
€ 1.8 млн
18
Скарлетт Дейн
Нап
22
€ 1.5 млн
20
Гилберт Алекс
Нап
24
€ 1 млн
27
Спринжетт Тони
Нап
23
€ 0.8 млн
44
Theodore Archibald
Нап
-
17
Armando Dobra
Нап
-
9
Jaze Kabia
Нап
-
49
Nicholas Oyekunle
Нап
-
22
Yusuf Akhamrich
Нап
-
23
Oliver Dovin
Нап
-
Всего игроков: 29, из них вратарей: 3, защитников: 10, полузащитников: 6, нападающих: 10
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