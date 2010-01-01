Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
3
8
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
31
20
5
6
51
26
25
65
32
15
12
5
46
28
18
57
32
16
5
11
52
37
15
53
31
15
7
9
43
29
14
52
32
13
10
9
48
33
15
49
32
12
13
7
39
32
7
49
32
11
10
11
30
43
-13
43
32
10
13
9
38
32
6
43
32
10
5
17
48
55
-7
35
32
8
7
17
26
46
-20
31
32
8
6
18
35
53
-18
30
32
3
7
22
17
59
-42
16
Команда
3
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
11
4
1
32
12
20
37
15
10
4
1
26
10
16
34
15
10
3
2
30
15
15
33
16
9
4
3
22
9
13
31
17
8
4
5
24
17
7
28
17
7
6
4
22
17
5
27
15
7
5
3
24
14
10
26
17
7
4
6
29
25
4
25
17
5
6
6
15
17
-2
21
16
4
5
7
15
16
-1
17
15
4
1
10
19
28
-9
13
15
2
4
9
8
27
-19
10
Команда
7
9
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
9
1
5
19
14
5
28
17
6
5
6
24
19
5
23
17
5
8
4
20
18
2
23
15
6
4
5
15
26
-11
22
15
5
7
3
17
15
2
22
15
6
3
6
21
20
1
21
17
6
2
9
22
22
0
20
17
4
5
8
16
25
-9
17
15
2
9
4
14
15
-1
15
16
4
2
10
11
30
-19
14
15
3
1
11
19
30
-11
10
17
1
3
13
9
32
-23
6
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире