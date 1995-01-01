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    Либертад - состав

    Город Асунсьон
    Дивизион Парагвай-Примера
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    1 Муньос Родриго Уругвай Вра 41 - - - - - -
    21 Алькарас Антолин Парагвай Италия Защ 40 - - - - - -
    15 Назути Кристиан Аргентина Италия Защ 40 - - - - - -
    19 Роман Адальберто Парагвай Защ 35 - - - - - -
    17 Эспиноса Матиас Парагвай Защ 25 - - - - - € 1 млн.
    9 Эгурен Себастьян Уругвай Швеция Пол 42 - - - - - -
    18 Касерес Виктор Парагвай Пол 37 - - - - - -
    8 Бонет Карлос Парагвай Пол 45 - - - - - € 0.3 млн.
    8 Молинас Осмар Парагвай Пол 35 - - - - - -
    22 Мартинес Уго Парагвай Пол 22 - - - - - € 1.2 млн.
    7 Камачо Нестор Парагвай Пол 35 - - - - - -
    9 Кардосо Оскар Парагвай Нап 39 - - - - - -
    19 Энкисо Хулио Парагвай Нап 19 - - - - - € 5.5 млн.
    20 Барейро Антонио Парагвай Нап 33 - - - - - € 0.7 млн.
    23 Гамарра Родолфу Парагвай Нап 34 - - - - - -
    Всего игроков: 15, из них вратарей: 1, защитников: 4, полузащитников: 6, нападающих: 4
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