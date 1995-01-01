Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|1
|Муньос Родриго
|Вра
|41
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|Алькарас Антолин
|Защ
|40
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|Назути Кристиан
|Защ
|40
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|Роман Адальберто
|Защ
|35
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|Эспиноса Матиас
|Защ
|25
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 1 млн.
|9
|Эгурен Себастьян
|Пол
|42
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|Касерес Виктор
|Пол
|37
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|Бонет Карлос
|Пол
|45
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.3 млн.
|8
|Молинас Осмар
|Пол
|35
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|Мартинес Уго
|Пол
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 1.2 млн.
|7
|Камачо Нестор
|Пол
|35
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|Кардосо Оскар
|Нап
|39
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|Энкисо Хулио
|Нап
|19
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 5.5 млн.
|20
|Барейро Антонио
|Нап
|33
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.7 млн.
|23
|Гамарра Родолфу
|Нап
|34
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Всего игроков: 15, из них вратарей: 1, защитников: 4, полузащитников: 6, нападающих: 4