Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
3
5
7
10
11
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
26
17
6
3
52
19
33
57
26
16
7
3
35
15
20
55
26
12
10
4
38
18
20
46
26
13
6
7
49
35
14
45
26
13
4
9
41
31
10
43
26
10
10
6
34
28
6
40
26
9
8
9
29
24
5
35
26
9
5
12
29
36
-7
32
26
8
5
13
30
36
-6
29
26
7
6
13
29
43
-14
27
26
6
7
13
27
39
-12
25
26
6
7
13
26
44
-18
25
26
6
4
16
21
39
-18
22
26
4
7
15
20
53
-33
19
Команда
3
9
10
11
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
11
2
0
33
8
25
35
13
8
4
1
18
5
13
28
13
8
3
2
25
8
17
27
13
6
4
3
25
15
10
22
13
6
3
4
19
11
8
21
13
5
5
3
20
14
6
20
13
5
4
4
15
13
2
19
13
5
3
5
20
21
-1
18
13
6
0
7
22
21
1
18
13
5
3
5
16
16
0
18
13
4
6
3
17
13
4
18
13
4
3
6
12
14
-2
15
13
4
3
6
14
19
-5
15
13
3
3
7
10
16
-6
12
Команда
2
6
7
9
10
11
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
8
3
2
17
10
7
27
13
7
4
2
19
10
9
25
13
7
2
4
24
20
4
23
13
6
4
3
19
11
8
22
13
5
5
3
14
14
0
20
13
4
7
2
13
10
3
19
13
5
2
6
12
11
1
17
13
4
1
8
14
23
-9
13
13
3
1
9
11
23
-12
10
13
2
4
7
15
25
-10
10
13
2
3
8
13
27
-14
9
13
2
2
9
11
25
-14
8
13
1
4
8
6
23
-17
7
13
0
4
9
6
34
-28
4
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире