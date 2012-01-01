Россия. Кубок. 2024/2025 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4. 2024 Россия. ФНЛ 2. Группа 4. 2021/2022 Россия. Кубок. 2021/2022 Россия. ПФЛ. Группа 4. 2020/2021 Россия. Кубок. 2020/2021 Россия. Кубок. 2019/2020 Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье. 2019/2020 Россия. Кубок. 2018/2019 Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье. 2018/2019 Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье. 2017/2018 Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье. 2016/2017 Россия. Кубок. 2016/2017 Россия. Кубок. 2015/2016 Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2015/2016 Россия. Кубок. 2014/2015 Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2014/2015 Товарищеские матчи. 2013 Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2013/2014 Россия. Кубок. 2013/2014 Товарищеские матчи. 2012 Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2012/2013 Россия. Кубок. 2012/2013 Россия. Кубок. 2009/2010 Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2009 Чемпионат России. 1996 Чемпионат России. 1994