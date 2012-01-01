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    Лада-Тольятти - результаты

    Город Тольятти
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 4
    Сайт www.фклада.рф
    Стадион Торпедо
    Тренер Александр Бабанов
    Турниры:
    Россия. ФНЛ 2. Группа 4 (2021/2022)
    30 тур
    		4 июня, суббота 12:00 Челябинск 4:1 Лада-Тольятти
    29 тур
    		28 мая, суббота 17:00 Волга 2:1 Лада-Тольятти
    28 тур
    		21 мая, суббота 16:00 Лада-Тольятти 1:1 Спартак Т
    27 тур
    		15 мая, воскресенье 15:00 Зенит-Ижевск 2:0 Лада-Тольятти
    26 тур
    		8 мая, воскресенье 14:00 Лада-Тольятти 2:3 Амкар-Пермь
    25 тур
    		30 апреля, суббота 14:00 Носта 2:0 Лада-Тольятти
    24 тур
    		21 апреля, четверг 15:00 Лада-Тольятти 0:4 Новосибирск
    22 тур
    		11 апреля, понедельник 16:00 Оренбург-2 3:2 Лада-Тольятти
    21 тур
    		4 апреля, понедельник 15:00 Лада-Тольятти 0:4 Урал-2
    20 тур
    		12 ноября, пятница 16:00 Иртыш 1:1 Лада-Тольятти
    19 тур
    		9 ноября, вторник 11:00 Динамо 2:2 Лада-Тольятти
    18 тур
    		4 ноября, четверг 13:00 Лада-Тольятти 0:3 Звезда
    17 тур
    		31 октября, воскресенье 13:00 Лада-Тольятти 1:2 Торпедо Миасс
    16 тур
    		23 октября, суббота 13:00 Тюмень 7:0 Лада-Тольятти
    15 тур
    		17 октября, воскресенье 13:00 Лада-Тольятти 0:2 Тюмень
    14 тур
    		10 октября, воскресенье 13:00 Торпедо Миасс 2:1 Лада-Тольятти
    13 тур
    		5 октября, вторник 16:30 Звезда 3:0 Лада-Тольятти
    12 тур
    		30 сентября, четверг 13:00 Лада-Тольятти 1:0 Динамо
    11 тур
    		27 сентября, понедельник 14:00 Лада-Тольятти 2:2 Иртыш
    10 тур
    		18 сентября, суббота 12:00 Урал-2 4:3 Лада-Тольятти
    9 тур
    		12 сентября, воскресенье 14:00 Лада-Тольятти 0:0 Оренбург-2
    7 тур
    		29 августа, воскресенье 14:00 Новосибирск 2:0 Лада-Тольятти
    6 тур
    		21 августа, суббота 16:00 Лада-Тольятти 2:2 Носта
    5 тур
    		15 августа, воскресенье 14:00 Амкар-Пермь 6:0 Лада-Тольятти
    4 тур
    		7 августа, суббота 16:00 Лада-Тольятти 2:1 Зенит-Ижевск
    3 тур
    		1 августа, воскресенье 16:00 Спартак Т 7:2 Лада-Тольятти
    2 тур
    		24 июля, суббота 16:00 Лада-Тольятти 0:4 Волга
    1 тур
    		18 июля, воскресенье 16:00 Лада-Тольятти 0:3 Челябинск
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