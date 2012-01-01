Турниры:
Россия. ФНЛ 2. Группа 4 (2021/2022)
|30 тур
|4 июня, суббота
|12:00
|Челябинск
|4:1
|Лада-Тольятти
|29 тур
|28 мая, суббота
|17:00
|Волга
|2:1
|Лада-Тольятти
|28 тур
|21 мая, суббота
|16:00
|Лада-Тольятти
|1:1
|Спартак Т
|27 тур
|15 мая, воскресенье
|15:00
|Зенит-Ижевск
|2:0
|Лада-Тольятти
|26 тур
|8 мая, воскресенье
|14:00
|Лада-Тольятти
|2:3
|Амкар-Пермь
|25 тур
|30 апреля, суббота
|14:00
|Носта
|2:0
|Лада-Тольятти
|24 тур
|21 апреля, четверг
|15:00
|Лада-Тольятти
|0:4
|Новосибирск
|22 тур
|11 апреля, понедельник
|16:00
|Оренбург-2
|3:2
|Лада-Тольятти
|21 тур
|4 апреля, понедельник
|15:00
|Лада-Тольятти
|0:4
|Урал-2
|20 тур
|12 ноября, пятница
|16:00
|Иртыш
|1:1
|Лада-Тольятти
|19 тур
|9 ноября, вторник
|11:00
|Динамо
|2:2
|Лада-Тольятти
|18 тур
|4 ноября, четверг
|13:00
|Лада-Тольятти
|0:3
|Звезда
|17 тур
|31 октября, воскресенье
|13:00
|Лада-Тольятти
|1:2
|Торпедо Миасс
|16 тур
|23 октября, суббота
|13:00
|Тюмень
|7:0
|Лада-Тольятти
|15 тур
|17 октября, воскресенье
|13:00
|Лада-Тольятти
|0:2
|Тюмень
|14 тур
|10 октября, воскресенье
|13:00
|Торпедо Миасс
|2:1
|Лада-Тольятти
|13 тур
|5 октября, вторник
|16:30
|Звезда
|3:0
|Лада-Тольятти
|12 тур
|30 сентября, четверг
|13:00
|Лада-Тольятти
|1:0
|Динамо
|11 тур
|27 сентября, понедельник
|14:00
|Лада-Тольятти
|2:2
|Иртыш
|10 тур
|18 сентября, суббота
|12:00
|Урал-2
|4:3
|Лада-Тольятти
|9 тур
|12 сентября, воскресенье
|14:00
|Лада-Тольятти
|0:0
|Оренбург-2
|7 тур
|29 августа, воскресенье
|14:00
|Новосибирск
|2:0
|Лада-Тольятти
|6 тур
|21 августа, суббота
|16:00
|Лада-Тольятти
|2:2
|Носта
|5 тур
|15 августа, воскресенье
|14:00
|Амкар-Пермь
|6:0
|Лада-Тольятти
|4 тур
|7 августа, суббота
|16:00
|Лада-Тольятти
|2:1
|Зенит-Ижевск
|3 тур
|1 августа, воскресенье
|16:00
|Спартак Т
|7:2
|Лада-Тольятти
|2 тур
|24 июля, суббота
|16:00
|Лада-Тольятти
|0:4
|Волга
|1 тур
|18 июля, воскресенье
|16:00
|Лада-Тольятти
|0:3
|Челябинск