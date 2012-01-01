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Лада-Тольятти
Результаты
Лада-Тольятти - результаты матчей
Тольятти
Стадион:
Торпедо
Сайт:
http://www.фклада.рф
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Россия. Кубок. 2024/2025
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4. 2024
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Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье. 2018/2019
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье. 2017/2018
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Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2015/2016
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Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2014/2015
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Товарищеские матчи. 2012
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2012/2013
Россия. Кубок. 2012/2013
Россия. Кубок. 2009/2010
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2009
Чемпионат России. 1996
Чемпионат России. 1994
19.10 | 14:00
Крылья Советов-2
1 : 2
Лада-Тольятти
12.10 | 13:00
Лада-Тольятти
1 : 2
Амкар-Пермь
05.10 | 13:00
Пари НН-2
3 : 1
Лада-Тольятти
28.09 | 12:00
Лада-Тольятти
1 : 0
Динамо Брл
21.09 | 14:00
Носта
2 : 0
Лада-Тольятти
14.09 | 15:00
Лада-Тольятти
2 : 1
Сокол Казань
07.09 | 14:00
Волна
1 : 2
Лада-Тольятти
31.08 | 14:00
Уралец-ТС
2 : 0
Лада-Тольятти
24.08 | 15:00
Лада-Тольятти
5 : 0
Оренбург-2
17.08 | 15:00
Акрон-2
1 : 1
Лада-Тольятти
10.08 | 15:00
Лада-Тольятти
2 : 0
Урал-2
03.08 | 14:00
Динамо Киров
1 : 0
Лада-Тольятти
27.07 | 15:00
Лада-Тольятти
0 : 0
Рубин-2
06.07 | 11:00
Амкар-Пермь
2 : 0
Лада-Тольятти
29.06 | 15:00
Лада-Тольятти
4 : 0
Пари НН-2
22.06 | 13:00
Динамо Брл
3 : 0
Лада-Тольятти
15.06 | 15:00
Лада-Тольятти
3 : 4
Носта
09.06 | 15:30
Сокол Казань
4 : 2
Лада-Тольятти
01.06 | 15:00
Лада-Тольятти
0 : 0
Волна
25.05 | 14:00
Лада-Тольятти
0 : 1
Уралец-ТС
18.05 | 15:00
Оренбург-2
1 : 1
Лада-Тольятти
11.05 | 15:00
Лада-Тольятти
1 : 0
Акрон-2
04.05 | 11:00
Урал-2
2 : 1
Лада-Тольятти
27.04 | 15:00
Лада-Тольятти
0 : 3
Динамо Киров
20.04 | 15:00
Рубин-2
2 : 1
Лада-Тольятти
13.04 | 15:00
Лада-Тольятти
0 : 0
Крылья Советов-2
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