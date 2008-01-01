Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
5
6
8
9
10
11
12
15
17
18
19
21
23
24
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
46
31
4
11
103
63
40
97
46
27
8
11
91
58
33
89
46
23
16
7
70
45
25
85
46
21
12
13
63
43
20
75
46
21
10
15
84
61
23
73
46
21
10
15
78
58
20
73
46
20
12
14
66
60
6
72
46
19
14
13
57
47
10
71
46
19
10
17
67
82
-15
67
46
16
17
13
61
54
7
65
46
16
14
16
69
64
5
62
46
17
9
20
72
82
-10
60
46
15
14
17
60
65
-5
59
46
16
10
20
69
80
-11
58
46
16
9
21
70
79
-9
57
46
14
14
18
69
62
7
56
46
14
14
18
59
69
-10
56
46
15
11
20
60
72
-12
56
46
15
10
21
48
55
-7
55
46
14
12
20
58
72
-14
54
46
12
17
17
55
68
-13
53
46
11
13
22
40
58
-18
46
46
11
10
25
52
85
-33
43
46
8
10
28
53
92
-39
34
Команда
2
4
5
7
9
11
14
15
16
17
18
19
21
22
23
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
23
19
3
1
64
27
37
60
23
17
3
3
50
22
28
54
23
14
7
2
43
23
20
49
23
13
5
5
50
25
25
44
23
12
7
4
40
33
7
43
23
13
3
7
38
20
18
42
23
12
5
6
44
25
19
41
23
10
7
6
34
23
11
37
23
10
6
7
37
33
4
36
23
11
3
9
34
32
2
36
23
9
8
6
37
26
11
35
23
9
8
6
31
25
6
35
23
10
4
9
32
26
6
34
23
8
10
5
29
24
5
34
23
8
8
7
31
27
4
32
23
9
5
9
40
43
-3
32
23
8
7
8
32
27
5
31
23
8
7
8
38
37
1
31
23
8
5
10
28
29
-1
29
23
8
3
12
37
34
3
27
23
6
9
8
32
33
-1
27
23
6
5
12
28
38
-10
23
23
6
4
13
27
40
-13
22
23
4
8
11
19
27
-8
20
Команда
1
4
6
8
10
11
12
13
14
16
18
19
21
22
24
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
23
11
4
8
28
23
5
37
23
12
1
10
39
36
3
37
23
9
9
5
27
22
5
36
23
10
5
8
41
36
5
35
23
10
5
8
32
37
-5
35
23
8
10
5
29
27
2
34
23
8
9
6
25
23
2
33
23
9
5
9
40
36
4
32
23
6
11
6
32
28
4
29
23
8
5
10
28
33
-5
29
23
8
4
11
32
39
-7
28
23
7
6
10
32
38
-6
27
23
7
5
11
20
26
-6
26
23
8
2
13
32
42
-10
26
23
7
5
11
21
31
-10
26
23
6
8
9
23
35
-12
26
23
6
6
11
29
40
-11
24
23
6
6
11
28
42
-14
24
23
7
3
13
27
49
-22
24
23
5
7
11
35
48
-13
22
23
5
6
12
25
45
-20
21
23
5
5
13
23
39
-16
20
23
4
8
11
26
46
-20
20
23
2
5
16
25
54
-29
11
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире