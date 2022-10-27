- 5 января
- 10:33 Фото Экс-тренер «Челси» Ди Маттео получил должность в корейском клубе
- 27 октября 2022
- 10:40 Урунов может вернуться в «Навбахор», но при одном условии 2
- 15 июля 2022
- 12:11 Урунов может перейти из «Спартака» в корейский клуб за 2 миллиона евро 1
- 6 декабря 2021
- 12:28 Россиянин Ильюченко стал чемпионом Южной Кореи
- 22 июня 2021
- 16:25 Россиянин Ильюченко – самый дорогой игрок чемпионата Южной Кореи по версии Transfermarkt 1
- 18 января 2021
- 19:43 Фото Чемпион Южной Кореи «Чжонбук Хендай Моторс» купил российского форварда Ильюченко 3
- 26 января 2020
- 19:59 Товарищеские матчи. «Локомотив» сыграл вничью с «Чжонбуком», «Урал» уступил «Царско Селу» 2
- 18 января 2016
- 01:15 Черевченко: «В матче с «Чжонбуком» все ребята выложились на 110 процентов»