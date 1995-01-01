Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    2 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    3 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам

    Товарищеские матчи. «Локомотив» сыграл вничью с «Чжонбуком», «Урал» уступил «Царско Селу»

    «Локомотив» на сборе не смог в товарищеском матче обыграть корейский «Чжонбук». Единственный гол у россиян забил Эдер.

    В другой встрече «Урал» не справился с болгарским «Царско Селом». «Арсенал» сыграл вничью с сербами.

    Товарищеские матчи

    Локомотив (Россия) – Чжонбук (Южная Корея) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Сын-Ки, 56; 1:1 – Эдер, 64.

    Царско Село (Болгария) – Урал (Россия) – 1:0 (0:0)

    Арсенал (Россия) – Младость (Сербия) – 2:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Ткачев, 36; 2:0 – Кангва, 38; 2:1 – Божович, 53; 2:2 – Божович, 70.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81434
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75258
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru