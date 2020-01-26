Товарищеские матчи. «Локомотив» сыграл вничью с «Чжонбуком», «Урал» уступил «Царско Селу»

«Локомотив» на сборе не смог в товарищеском матче обыграть корейский «Чжонбук». Единственный гол у россиян забил Эдер.

В другой встрече «Урал» не справился с болгарским «Царско Селом». «Арсенал» сыграл вничью с сербами.

Товарищеские матчи

Локомотив (Россия) – Чжонбук (Южная Корея) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Сын-Ки, 56; 1:1 – Эдер, 64.

Царско Село (Болгария) – Урал (Россия) – 1:0 (0:0)

Арсенал (Россия) – Младость (Сербия) – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Ткачев, 36; 2:0 – Кангва, 38; 2:1 – Божович, 53; 2:2 – Божович, 70.